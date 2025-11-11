Der Relative-Stärke-Index ist ein uralter Indikator, der auch heute noch unglaubliche Vorteile bietet. Das Problem ist jedoch, dass er anfällig für das Rauschen der Märkte ist und viele falsche Signale erzeugt.

Dieser Indikator nimmt das Konzept des RSI auf, das darin besteht, das Momentum zu lesen und anzuzeigen, und verfeinert es bis zu einem Punkt, an dem nur echte Marktbewegungen angezeigt werden.

Der Indikator sollte wie ein RSI verwendet werden, d.h. man sollte auf Divergenzen achten, auf Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen des Indikators handeln oder auf überverkaufte oder überkaufte Bereiche warten.









Passen Sie die Signalperiode und die Änderungsrate nach Ihrem Ermessen an.

Führen Sie ausführliche Backtests durch, bevor Sie in den Handel einsteigen.

Sorgen Sie für ein angemessenes Risikomanagement.



