Manual Backtest Bar Replay Simulator - indicateur pour MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
41
(15)
Un code d'indicateur simple pour les apprenants qui peut également vous aider dans le backtest manuel en déplaçant simplement une ligne verticale pour afficher les barres cachées.

Ajoutez l'indicateur au graphique et ajoutez un objet Ligne Verticale avec le nom "VL" et il commencera à fonctionner dès que vous ferez glisser la Ligne Verticale VL.

Vous pouvez déplacer la ligne vers la gauche ou la droite du graphique et elle cachera les barres du côté droit.

Vous pouvez également appuyer sur la touche CTRL pour déplacer les barres d'un cran vers la droite afin de faciliter les backtests.




Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49411

OHLC Candles with extreme tick price tracking OHLC Candles with extreme tick price tracking

Il s'agit d'un graphique en chandelier OHLC qui enregistre la demande la plus élevée et l'offre la plus basse à chaque nouvelle barre.

TrendManager TrendManager

Un indicateur de tendance clair qui indique la direction et la force du mouvement actuel des prix.

XR au carré XR au carré

L'indicateur XR-Squared utilise la régression linéaire pour déterminer s'il existe ou non une tendance sur le marché.

CouleurXWPR CouleurXWPR

Version améliorée de l'indicateur Percent Range de Larry Williams.