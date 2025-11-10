Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Manual Backtest Bar Replay Simulator - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 41
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Un code d'indicateur simple pour les apprenants qui peut également vous aider dans le backtest manuel en déplaçant simplement une ligne verticale pour afficher les barres cachées.
Ajoutez l'indicateur au graphique et ajoutez un objet Ligne Verticale avec le nom "VL" et il commencera à fonctionner dès que vous ferez glisser la Ligne Verticale VL.
Vous pouvez déplacer la ligne vers la gauche ou la droite du graphique et elle cachera les barres du côté droit.
Vous pouvez également appuyer sur la touche CTRL pour déplacer les barres d'un cran vers la droite afin de faciliter les backtests.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49411
Il s'agit d'un graphique en chandelier OHLC qui enregistre la demande la plus élevée et l'offre la plus basse à chaque nouvelle barre.TrendManager
Un indicateur de tendance clair qui indique la direction et la force du mouvement actuel des prix.
L'indicateur XR-Squared utilise la régression linéaire pour déterminer s'il existe ou non une tendance sur le marché.CouleurXWPR
Version améliorée de l'indicateur Percent Range de Larry Williams.