Un code d'indicateur simple pour les apprenants qui peut également vous aider dans le backtest manuel en déplaçant simplement une ligne verticale pour afficher les barres cachées.

Ajoutez l'indicateur au graphique et ajoutez un objet Ligne Verticale avec le nom "VL" et il commencera à fonctionner dès que vous ferez glisser la Ligne Verticale VL.

Vous pouvez déplacer la ligne vers la gauche ou la droite du graphique et elle cachera les barres du côté droit.

Vous pouvez également appuyer sur la touche CTRL pour déplacer les barres d'un cran vers la droite afin de faciliter les backtests.











