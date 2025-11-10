CodeBaseSezioni
Indicatori

Manual Backtest Bar Replay Simulator - indicatore per MetaTrader 5

Un semplice codice di indicatore per i principianti che può anche aiutarvi nel backtest manuale: basta spostare una linea verticale per mostrare le barre nascoste.

Aggiungete l'indicatore al grafico e aggiungete un oggetto Linea verticale con nome "VL" e inizierà a funzionare non appena trascinerete la Linea verticale VL.

È possibile spostare la linea a sinistra o a destra sul grafico e nascondere le barre sul lato destro.

È anche possibile premere il tasto CTRL per spostare le barre di 1 spostamento a destra per facilitare il backtest.




Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49411

