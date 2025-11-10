Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Manual Backtest Bar Replay Simulator - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Un semplice codice di indicatore per i principianti che può anche aiutarvi nel backtest manuale: basta spostare una linea verticale per mostrare le barre nascoste.
Aggiungete l'indicatore al grafico e aggiungete un oggetto Linea verticale con nome "VL" e inizierà a funzionare non appena trascinerete la Linea verticale VL.
È possibile spostare la linea a sinistra o a destra sul grafico e nascondere le barre sul lato destro.
È anche possibile premere il tasto CTRL per spostare le barre di 1 spostamento a destra per facilitare il backtest.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49411
Questo è un grafico a candele OHLC che registra la domanda più alta e l'offerta più bassa su ogni nuova barra.TrendManager
Un chiaro indicatore di tendenza che indica la direzione e la forza dell'attuale movimento dei prezzi.
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.Save history to HST
The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.