Mit diesem Codeblock können Sie die Daten des letzten abgeschlossenen Handels abrufen, ohne Schleifen zu verwenden.
- Erstellen Sie eine Variable, um die Startzeit des aktuellen Tages festzulegen. (Dies ist nicht notwendig.)
- Erstellen Sie einige andere Variablen, um eine Chart-Ausgabe zu drucken und if auch in anderen Codeblöcken zu verwenden. (Dies ist nicht notwendig.)
- Die Verwendung dieses Codes innerhalb der Funktion OnTick(); führt dazu, dass das Ergebnis für jeden Tick angezeigt wird. Sie können es auch für einmal pro Bar einstellen.
// Variablen string DayStart = "00:00"; // Tag Startzeit double LastClosed_Profit; // Letzter geschlossener Handel Gewinn string TradeSymbol, TradeType; // Experte Initialisierung -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // Experte DeInitialisierung ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // Expert OnTick -------------------------- void OnTick() { // Prüfung auf den letzten abgeschlossenen Handel. CheckLastClosed(); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart); // Geschichte von "Tagesbeginn bis zur aktuellen Zeit if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent())) { int Total = HistoryDealsTotal(); // Ermitteln Sie die letzte Ticketnummer und wählen Sie sie für die weitere Arbeit aus. ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1); // Holen Sie sich, was Sie brauchen. LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2); TradeSymbol = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL); // Identifizieren Sie ein Verkaufsgeschäft. if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY) { TradeType = "Sell Trade"; } // Identifizieren eines Kaufgeschäfts if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL) { TradeType = "Buy Trade"; } // Karte ausgeben. Comment("\n","Deals Total - : ", Total, "\n","Last Deal Ticket - : ", Ticket, "\n", "Last Closed Profit -: ", LastClosed_Profit, "\n", "Last Trade was -: ", TradeType); } } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
Sie können die gesamte Handelshistorie (vom Beginn des Kontos an) abrufen, indem Sie die Funktion HistorySelect(); auf diese Weise verwenden.
// Gesamte Historie abrufen HistorySelect(0,TimeCurrent());
