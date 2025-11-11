Mit diesem Codeblock können Sie die Daten des letzten abgeschlossenen Handels abrufen, ohne Schleifen zu verwenden.

Erstellen Sie eine Variable, um die Startzeit des aktuellen Tages festzulegen. (Dies ist nicht notwendig.)

Erstellen Sie einige andere Variablen, um eine Chart-Ausgabe zu drucken und if auch in anderen Codeblöcken zu verwenden. (Dies ist nicht notwendig.)

Die Verwendung dieses Codes innerhalb der Funktion OnTick(); führt dazu, dass das Ergebnis für jeden Tick angezeigt wird. Sie können es auch für einmal pro Bar einstellen.

string DayStart = "00:00" ; double LastClosed_Profit; string TradeSymbol, TradeType; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CheckLastClosed(); } void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime (DayStart); if ( HistorySelect (HistoryTime, TimeCurrent ())) { int Total = HistoryDealsTotal (); ulong Ticket = HistoryDealGetTicket (Total - 1 ); LastClosed_Profit = NormalizeDouble ( HistoryDealGetDouble (Ticket, DEAL_PROFIT ), 2 ); TradeSymbol = HistoryOrderGetString (Ticket, ORDER_SYMBOL ); if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_BUY ) { TradeType = "Sell Trade" ; } if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_SELL ) { TradeType = "Buy Trade" ; } Comment ( "

" , "Deals Total - : " , Total, "

" , "Last Deal Ticket - : " , Ticket, "

" , "Last Closed Profit -: " , LastClosed_Profit, "

" , "Last Trade was -: " , TradeType); } }

Sie können die gesamte Handelshistorie (vom Beginn des Kontos an) abrufen, indem Sie die Funktion HistorySelect(); auf diese Weise verwenden.



HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());



