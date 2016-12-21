CodeBaseKategorien
DailyPivotShift_Full - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1269
(14)
Der Indikator DailyPivot_Shift unterscheidet sich vom normalen DailyPivot Indikator, da er die Hauptlevel zu Tagesbeginn verschieben kann. Daher kann er die Level auf Basis der lokalen PC-Zeit und nicht der Serverzeit, zum Beispiel GMT-8, berechnen. Darüber hinaus ignorierte er Informationen von Samstag und Sonntag für die Berechnung seiner Linien für Montag.

Diese Version des Indikators DailyPivot_Shift_Full erstellt für jede Bar des Charts ein vollständiges Bild des Marktverhaltens in Relation zu den gezeichneten Linien des Indikators. Eigentlich ist dieser Anzeige am wertvollsten bei der Analyse einer Strategie im offline-Modus.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.07.2006.

