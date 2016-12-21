Wirklicher Autor:

MetaQuotes

Der Indikator DailyPivot_Shift unterscheidet sich vom normalen DailyPivot Indikator, da er die Hauptlevel zu Tagesbeginn verschieben kann. Daher kann er die Level auf Basis der lokalen PC-Zeit und nicht der Serverzeit, zum Beispiel GMT-8, berechnen. Darüber hinaus ignorierte er Informationen von Samstag und Sonntag für die Berechnung seiner Linien für Montag.

Der Pivot Point (PP) ist der Gleichgewichtspunkt - ein Level an den der Preis den ganzen Tag gebunden ist. Mit den drei Werten des Vortages Hoch, Tief und Schlusskurs werden die 13 Level für die kleineren Zeitrahmen berechnet: Gleichgewichtspunkt, 6 Widerstands- und 6 Unterstützungslevel. Diese Level nennt man Bezugspunkte (check points). Diese Bezugspunkte bieten eine Möglichkeit, sehr einfach die Richtung kleinerer Trends zu bestimmen. Drei Werte sind die wichtigsten - der Level des Gleichgewichtspunkt, Resistance1 (RES1.0) und Support1 (SUP1.0). Oftmals sind Unterbrechungen der Bewegung oder auch Rückgänge zischen diesen Werten zu beobachten.

Daher kann der Indikator DailyPivot:

die Breite der Preisschwankungen vorhersagen;

die möglichen Stopps darstellen;

die Punkte anzeigen, an denen die Richtung der Preise sich ändern könnten.

Öffnet der Markt des aktuellen Tages oberhalb des Gleichgewichtspunktes, ist das ein Zeichen, eine Kaufposition zu eröffnen. Öffnet der Markt des aktuellen Tages unterhalb des Gleichgewichtspunktes, ist das ein Zeichen, eine Verkaufsposition zu eröffnen.

Die Methode der Bezugspunkt ermöglicht die kontinuierliche Überprüfung auf Umkehr- oder Ausbruchsbewegungen, wenn der Preis den Widerstandslinie RES1.0 oder die Unterstützunglinie SUP1.0 berührt. Mit der Zeit, wenn der Preis die Level RES2.0, RES3.0 oder SUP2.0, SUP3.0 erreicht, scheint der Markt überkauft oder überverkauft zu sein und diese Level werden dann meistens zum Ausstieg verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.07.2006.



