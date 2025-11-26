CodeBaseKategorien
Indikatoren

Slope Entry Points - Indikator für den MetaTrader 5

Andrei Khrushchev
Ansichten:
22
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator basiert auf grundlegenden Hang gleitenden Durchschnitt und Wolke um.

Indikator zeigt zwei Arten von Signalen: prepearing - Punkt und Eintrag - Pfeil.


    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48711

