Indikatoren

Wick or Body High Low - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Ansichten:
21
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
HL_Search.mq5 (18.98 KB) ansehen
HL_Search.mq5 (18.98 KB) ansehen
Sucht nach Docht- oder Body-basierten Hoch-Tiefs in sichtbaren Balken des Charts

Dochtbasiertes Hoch Beispiel

Body basiertes Hoch Beispiel




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48612

