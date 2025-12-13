







Übersicht

Open Range Breakout-Indikator für MetaTrader 5

Der Open Range Breakout (ORB)-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Kursausbrüche in der Eröffnungsspanne von Handelssitzungen identifiziert und verfolgt. Dieser Indikator basiert auf dem Konzept, dass die Höchst- und Tiefstkurse, die in den ersten Minuten einer Handelssitzung festgestellt werden, oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Rest des Tages dienen.

Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungsspanne auf der Grundlage benutzerdefinierter Zeiträume, stellt mehrere Kursziele dar und gibt visuelle und akustische Warnungen für potenzielle Handelsmöglichkeiten aus. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Ausbruchsgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit und Wiederholungs-Szenarien zu identifizieren.

Kernkonzept

Die ORB-Strategie basiert auf dem Prinzip, dass Marktteilnehmer während der Eröffnungsphase einer Handelssitzung eine anfängliche Preisspanne festlegen. Wenn der Kurs mit Überzeugung aus dieser Spanne ausbricht, setzt er sich häufig in die Richtung des Ausbruchs fort. Der Indikator verfolgt diese Eröffnungsspanne und prognostiziert mehrere Gewinnziele, die auf der Größe der Spanne basieren.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören die automatische Erkennung von Ausbruchssignalen, die Identifizierung von Wiederholungsprüfungen und progressive Gewinnziele, die als Vielfaches der Eröffnungsspanne berechnet werden.

Parameter des Indikators

Grundlegende Einstellungen

sOpeningRangeMinutes (Standard: "15")

Definiert den Zeitraum des Eröffnungsbereichs in Minuten. Verfügbare Optionen sind 5, 15, 30 Minuten, oder 0 für benutzerdefinierte Zeitspannen. Der 15-minütige Eröffnungsbereich (9:30-9:45 EST) wird üblicherweise für US-Aktienmärkte verwendet, während kürzere Zeiträume für sich schneller bewegende Märkte geeignet sind.

alertBreakoutsOnly (Standard: false)

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Alarme nur bei bestätigten Ausbrüchen ausgelöst und nicht bei einfachen Überschreitungen von ORB-Levels. Dadurch werden Fehlsignale reduziert, da der Kurs über die Spanne hinaus schließen und in die Ausbruchsrichtung weitergehen muss.

showLabels (Standard: true)

Zeigt Textbeschriftungen für alle ORB-Levels und Kursziele auf dem Diagramm an. Die Beschriftungen zeigen "ORB HIGH", "ORB LOW" und prozentuale Gewinnziele (PT 50%, PT 100%, etc.).

showPreviousDayORBs (Standardwert: true)

Steuert, ob die ORB-Levels früherer Handelssitzungen auf dem Chart sichtbar bleiben. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird nur der ORB des aktuellen Tages angezeigt, was die Übersichtlichkeit des Charts verringert.

showEntries (Standardwert: true)

Aktiviert visuelle Markierungen für potenzielle Einstiegspunkte, einschließlich der Kennzeichnungen "Breakout - Wait for Retest", "Retest" und "Failed Retest". Diese Markierungen helfen Händlern, den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg zu finden.

Anzeige-Optionen

showPriceTargets (Standard: true)

Zeigt die primären Gewinnziele bei 50 % und 100 % der Größe des Eröffnungsbereichs an. Dies sind die am häufigsten verwendeten Ziele für Teilgewinnmitnahmen.

showPriceTargetsExtended (Standardwert: false)

Fügt erweiterte Gewinnziele von 150 % bis 500 % des Eröffnungsbereichs hinzu. Diese erweiterten Ziele sind nützlich für Trendmärkte oder sehr volatile Instrumente wie Gold (XAUUSD).

showMidPoint (Standard: false)

Zeichnet eine Linie genau in der Mitte der Eröffnungsspanne. Der Mittelpunkt dient oft als Pivot-Level und kann für Mean-Reversion-Strategien verwendet werden.

showShadedBox (Standardwert: true)

Zeichnet ein ausgefülltes Rechteck über den Zeitraum der Eröffnungsspanne, um die ORB-Zone klar zu erkennen.

Farbanpassung

shadeColor (Standardwert: clrTeal)

Legt die Farbe für das schattierte Rechteck des Öffnungsbereichs fest.

orb50Color (Standardwert: clrPurple)

Farbe für die 50%-Gewinnziellinien.

orb100Color (Standardwert: clrBlue)

Farbe für die 100%-Gewinnziellinien.

orbOtherColor (Standardwert: clrTeal)

Farbe für alle erweiterten Gewinnziele (150% bis 450%).

Zeit-Einstellungen

sORBStartTime (Voreinstellung: "0930-0945")

Benutzerdefinierte Zeitüberschreibung im 24-Stunden-Format (HHMM-HHMM). Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn sOpeningRangeMinutes auf 0 gesetzt ist, so dass eine vollständige Flexibilität bei der Definition des Eröffnungszeitraums möglich ist.

sTimeZone (Standard: "EST")

Referenzzeitzone für die Berechnung des Eröffnungsbereichs. Obwohl der Parameter verschiedene Zeitzonenabkürzungen akzeptiert, berechnet der Indikator die Zeiten auf der Grundlage der Serverzeit des Brokers.

Label-Formatierung

labelOffsetBars (Standardwert: 5)

Horizontaler Abstand in Takten zwischen der aktuellen Preisaktion und der Labelposition. Positive Werte verschieben die Labels nach rechts.

labelOffsetPips (Standardwert: 0)

Vertikaler Abstand in Pips für die Positionierung der Etiketten. Dadurch wird verhindert, dass sich die Labels mit der Preisaktion oder anderen Diagrammelementen überschneiden.

labelFontSize (Standardwert: 8)

Schriftgröße für alle Textbeschriftungen auf dem Diagramm. Passen Sie diese je nach Bildschirmauflösung und persönlichen Vorlieben an.

labelAnchor (Standardwert: ANCHOR_LEFT)

Bestimmt den Ankerpunkt für die Positionierung der Beschriftung. Zu den Optionen gehören ANCHOR_LEFT, ANCHOR_RIGHT, ANCHOR_CENTER, usw.

maxLineBars (Standardwert: 500)

Maximale Länge in Balken für ORB-Level-Linien. Dadurch wird verhindert, dass der Indikator übermäßig lange Linien auf historischen Daten zeichnet, was die Leistung verbessert.

Wie der Indikator funktioniert

Berechnung der Eröffnungsspanne

Der Indikator ermittelt die Eröffnungsspanne, indem er den angegebenen Zeitraum überwacht und den höchsten Höchst- und den niedrigsten Tiefststand in diesem Fenster aufzeichnet. Bei einer 15-Minuten-Einstellung erfasst er beispielsweise den Bereich zwischen 9:30 und 9:45 Uhr.

Sobald der Zeitraum der Eröffnungsspanne endet, werden die Höchst- und Tiefststände fixiert und als horizontale Linien für den Rest der Handelssitzung fortgeschrieben.

Kurszielberechnung

Alle Gewinnziele werden als Vielfaches der Größe der Eröffnungsspanne berechnet. Wenn die Eröffnungsspanne 20 Punkte beträgt, würde das 50%-Ziel 10 Punkte über dem ORB-Hoch (für Long-Trades) oder unter dem ORB-Tief (für Short-Trades) liegen. Das 100%-Ziel wäre 20 Punkte, 150% wären 30 Punkte und so weiter.

Diese dynamische Skalierung stellt sicher, dass sich die Gewinnziele automatisch an die Marktvolatilität anpassen, wobei größere Bereiche breitere Ziele und kleinere Bereiche engere Ziele ergeben.

Logik der Breakout-Erkennung

Der Indikator verwendet eine ausgeklügelte Mehr-Bar-Bestätigung für Ausbruchssignale. Ein gültiger Ausbruch nach oben setzt voraus, dass der Kurs auf einem Balken über dem ORB-Hoch schließt und dann auf dem nächsten Balken weiter steigt, wobei das Tief über dem ORB-Hoch verbleibt. Auf diese Weise werden falsche Ausbrüche herausgefiltert, bei denen der Kurs kurzzeitig das Niveau durchbricht, sich aber sofort wieder umkehrt.

Ähnlich verhält es sich mit Ausbrüchen nach unten, bei denen der Kurs unter dem ORB-Tief schließt und sich dann fortsetzt, wobei die Höchststände unterhalb des Niveaus bleiben.

Identifizierung von Wiederholungen

Nach einem bestätigten Ausbruch überwacht der Indikator, ob es zu Rücksetzern auf das durchbrochene Niveau kommt. Ein gültiger Retest liegt vor, wenn der Kurs das ORB-Niveau wieder berührt, aber auf der richtigen Seite schließt, was bestätigt, dass das Niveau von einem Widerstand zu einer Unterstützung geworden ist (oder umgekehrt).

Ein fehlgeschlagener Retest wird angezeigt, wenn der Kurs das ORB-Niveau in die entgegengesetzte Richtung durchbricht, wodurch das ursprüngliche Ausbruchssignal ungültig wird.

Interpretation und Handelsanwendungen

Breakout-Handelsstrategie

Die Hauptanwendung ist die Identifizierung von Ausbruchsgeschäften mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn der Kurs mit Volumen und Schwung aus der Eröffnungsspanne ausbricht, können Händler in die Richtung des Ausbruchs einsteigen und Stopps unter dem ORB-Tief (für Long-Trades) oder über dem ORB-Hoch (für Short-Trades) platzieren.

Das erste Gewinnziel ist in der Regel die 50%-Marke, bei der Teilgewinne mitgenommen werden können. Die verbleibende Position zielt auf die 100 %-Marke oder darüber hinaus, wenn der Trend stark ist.

Retest-Einstiegsmethode

Konservative Händler ziehen es vor, nach dem ersten Ausbruch auf einen Retest zu warten. Das Etikett "Breakout - Wait for Retest" signalisiert diese Gelegenheit. Wenn der Kurs zurückzieht, um das durchbrochene Niveau zu testen und Unterstützung (oder Widerstand) findet, bietet dies einen Einstiegspunkt mit geringerem Risiko und einem engeren Stop-Loss.

Dieser Ansatz verbessert das Risiko-Ertrags-Verhältnis erheblich im Vergleich zur Verfolgung des ersten Ausbruchs.

Handel in einer Handelsspanne

Wenn der Kurs innerhalb der Eröffnungsspanne bleibt, können Händler Mean-Reversion-Strategien anwenden, indem sie nahe dem ORB-Tief kaufen und nahe dem ORB-Hoch verkaufen. Die Mittellinie dient als Referenz für eine neutrale Positionierung.

Multi-Timeframe-Analyse

Der Indikator kann auf mehrere Zeitrahmen gleichzeitig angewendet werden. Einige Händler verwenden eine 5-Minuten-ORB für Scalping, eine 15-Minuten-ORB für Daytrading und eine 30-Minuten-ORB für Swingtrading, um einen umfassenden Überblick über potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erhalten.

Empfohlene Symbole und Timeframes

Optimale Zeitrahmen

Der Indikator funktioniert am besten auf 1-Minuten- (M1) bis 15-Minuten-Charts (M15), auf denen die Intraday-Kursentwicklung deutlich sichtbar ist. Für eine detaillierte Analyse des Einstiegszeitpunkts bietet der M5-Zeitrahmen ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Rauschunterdrückung und Reaktionsfähigkeit.

Geeignete Instrumente

Die ORB-Strategie ist besonders effektiv bei liquiden Instrumenten mit klaren Eröffnungsphasen:

Forex-Paare : EURUSD, GBPUSD, USDJPY während ihrer jeweiligen regionalen Eröffnungen

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY während ihrer jeweiligen regionalen Eröffnungen Gold (XAUUSD) : Reagiert sehr gut auf Ausbrüche aus der Eröffnungsspanne aufgrund starker Richtungsbewegungen

: Reagiert sehr gut auf Ausbrüche aus der Eröffnungsspanne aufgrund starker Richtungsbewegungen Aktienindizes : US30, NAS100, SPX500 während der Eröffnung der New Yorker Sitzung

: US30, NAS100, SPX500 während der Eröffnung der New Yorker Sitzung Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD in Zeiten hohen Volumens

Der Indikator funktioniert am besten bei Instrumenten mit festgelegten Handelssitzungen und nicht bei 24-Stunden-Märkten ohne klare Öffnungszeiten.

Performance-Optimierung

Der Indikator enthält mehrere Leistungsoptimierungen für einen reibungslosen Chartbetrieb. Die Initialisierung des Puffers auf EMPTY_VALUE verhindert das Zeichnen unnötiger Linien, während der Parameter maxLineBars die Länge der historischen Linien begrenzt. Die Logik zum Zeichnen von Rechtecken wartet, bis die Sitzung beendet ist, bevor sie gerendert wird, wodurch der Rechenaufwand während aktiver Handelsperioden reduziert wird.

Die Objektbenennungskonventionen verwenden eindeutige Bezeichner, die auf dem Tag des Jahres basieren, um Konflikte zu vermeiden, wenn mehrere ORB-Sitzungen gleichzeitig angezeigt werden.

Alarmsystem

Das Benachrichtigungssystem bietet Echtzeitwarnungen über den in MetaTrader 5 integrierten Warnmechanismus. Alarme können für einfache Level-Crossings oder nur für bestätigte Breakouts konfiguriert werden. Wenn ein Ausbruch stattfindet, gibt die Warnmeldung an, ob er über dem ORB-Hoch oder unter dem ORB-Tief liegt, so dass Händler die Gelegenheit schnell einschätzen können, ohne das Diagramm ständig beobachten zu müssen.

Visuelle Präsentation

Alle Chartelemente folgen professionellen Formatierungsstandards mit anpassbaren Farben. Das Standard-Farbschema verwendet Limette für das ORB-Hoch, Rot für das ORB-Tief, Violett für 50%-Ziele, Blau für 100%-Ziele und Grün für erweiterte Ziele und die schattierte Range-Box. Dieses Farbkodierungssystem ermöglicht eine schnelle visuelle Identifizierung von Schlüsselwerten, selbst auf unübersichtlichen Diagrammen.

Das schattierte Rechteck bietet eine intuitive visuelle Referenz für den Zeitraum der Eröffnungsspanne, so dass sofort ersichtlich ist, ob der Kurs innerhalb oder außerhalb der festgelegten Spanne handelt.

Schlussfolgerung

Der Open Range Breakout-Indikator ist ein umfassendes Handelsinstrument, das die automatische Berechnung der Handelsspanne, mehrere Gewinnziele, die Erkennung von Ausbrüchen und die Identifizierung von erneuten Tests in einem einzigen, einfach zu verwendenden Paket vereint. Seine Flexibilität durch umfangreiche Eingabeparameter ermöglicht es Händlern, den Indikator an verschiedene Handelsstile anzupassen, vom aggressiven Ausbruchshandel bis hin zu konservativen Retest-Einträgen.

Die klare visuelle Darstellung des Indikators und das logische Warnsystem machen ihn sowohl für diskretionäre Händler als auch für die Entwicklung automatisierter Handelssysteme geeignet. Da er sich auf die kritische Eröffnungsphase konzentriert, hilft er Händlern, die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für jede Handelssitzung zu identifizieren.