Kurse ändern sich erst zuletzt. Vor der Änderung der Kurse ändert der Marktimpuls seine Richtung, seine Beschleunigung muss abnehmen und Null erreichen. Danach beschleunigt er in die entgegengesetzte Richtung bis schließlich der Kurs anfängt seine Richtung zu drehen.



Der technische Indikator Acceleration/Deceleration (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des Marktimpulses. Dieser Indikator wird seine Richtung vor einer Änderung des Marktimpulses drehen, dieser wiederum läuft der Richtung des Kurses voraus. Wenn Sie Acceleration/Deceleration als Signal einer frühen Warnung wahrnehmen, gibt Ihnen das einen klaren Vorteil.



Die Nulllinie ist grundsätzlich der Punkt wo der Marktimpuls bezüglich der Beschleunigung ausgeglichen ist. Ist der Wert von Acceleration/Deceleration größer als Null ist die Wahrscheinlichkeit einer Fortführung der Aufwärtsbewegung der Beschleunigung höher (und umgedreht wenn der Wert unter Null ist). Im Gegensatz zum Awesome Oszillator wird das Überschreiten der Nulllinie nicht als Signal angesehen. Um Handelsentscheidungen zu treffen muss einzig nach Farbänderungen der Balken gesucht werden. Denken Sie daran: Kaufen Sie nicht mit Hilfe von Acceleration/Deceleration wenn der aktuelle Balken rot ist und verkaufen Sie nicht wenn der aktuelle Balken grün ist.

Wenn Sie in Richtung des aktuellen Marktimpulses in den Markt gehen (der Indikator ist größer als Null für den Kauf, oder niedriger als Null für den Verkauf) dann benötigen Sie lediglich zwei grüne Balken als Kaufsignal (zwei rote Balken als Verkaufsignal). Soll eine Position gegen die Richtung des Marktimpulses eröffnet werden (der Indikator ist kleiner als Null für den Kauf, oder größer als Null für den Verkauf) ist eine Bestätigung in Form eines zusätzlichen Balkens nötig. In diesem Fall muss der Indikator drei rote Balken über der Nulllinie für Short-Positionen aufweisen und drei rote Balken unter der Nulllinie für Long-Positionen.

Abbildung:







Berechnung:



Der AC Balkenchart ist die Differenz aus dem Wert von 5/34 des Marktimpuls-Barcharts und dem einfachen gleitenden Durchschnitt über 5 Perioden dieses Charts.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

wobei: