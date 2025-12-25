CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Sec-WebSocket-Key Generator - Skript für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
36
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Erzeugt
  1. 16-Byte-Wert
  2. Nach dem Zufallsprinzip ausgewählt
  3. Base64-verschlüsselt
Sec-WebSocket-Schlüssel gemäß dem Protokoll in https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455#section-11.3.3

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47982

Einfache_Ausstehende_Aufträge_Zeit Einfache_Ausstehende_Aufträge_Zeit

Der Expert Advisor arbeitet mit schwebenden Aufträgen Buy Stop und Sell Stop entsprechend der in seinen Eingabeparametern angegebenen Zeit.

wd.Range_BB wd.Range_BB

Bietet Bollinger Bands mit der Berechnung der Bandbreite als die Differenz in Pips zwischen dem oberen und unteren Band. Aussehen und Verhalten der Bollinger Bänder können durch Anpassung von Periode, Verschiebung, Abweichung und angewandtem Preis sowie Farbe und Linienstil angepasst werden. Die Beschriftung "Range/Bandwidth Information" kann im angegebenen Unterfenster platziert werden, wodurch die Position der Beschriftung angepasst werden kann. Insgesamt hilft dieser Indikator Händlern bei der Visualisierung von Marktflexibilität und Volatilität basierend auf der Breite der Bollinger Bänder.

Eingabe_Struktur Eingabe_Struktur

Struktur der Eingabeparameter

MA Preisanzeige MA Preisanzeige

Der Indikator wird auf Anfrage im Forum geschrieben.