Der Expert Advisor arbeitet mit schwebenden Aufträgen Buy Stop und Sell Stop entsprechend der in seinen Eingabeparametern angegebenen Zeit.

Bietet Bollinger Bands mit der Berechnung der Bandbreite als die Differenz in Pips zwischen dem oberen und unteren Band. Aussehen und Verhalten der Bollinger Bänder können durch Anpassung von Periode, Verschiebung, Abweichung und angewandtem Preis sowie Farbe und Linienstil angepasst werden. Die Beschriftung "Range/Bandwidth Information" kann im angegebenen Unterfenster platziert werden, wodurch die Position der Beschriftung angepasst werden kann. Insgesamt hilft dieser Indikator Händlern bei der Visualisierung von Marktflexibilität und Volatilität basierend auf der Breite der Bollinger Bänder.