CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Kaufman Volatility - Indikator für den MetaTrader 5

Boris Armenteros | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1168
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Kaufman Volatility indicator gemäß dem Buch von Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets (Verbesserte Performance in schwankenden Märkten)".

Kaufman Volatility indicator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/350

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Der DRAW_COLOR_CANDLES Zeichenstil (wie auch DRAW_CANDLES) zeichnet Kerzen, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern: Open, High, Low and Close Kurse Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, die Farbe für jede Kerze anzugeben.

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

Der DRAW_COLOR_BARS Zeichenstil zeichnet Bars, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern:Open, High, Low and Close Kurse Dieses ist eine erweiterte Version von dem DRAW_BARS Zeichenstil, welcher es Ihnen möglich macht, für jede Bar eine individuelle Farbe festzulegen.

Kaufman Efficiency Ratio Kaufman Efficiency Ratio

Kaufman Efficiency Ratio (auch genannt "generalized fractal efficiency") gemäß dem Buch von Perry Kaufman "Smarter Trading" (Intelligenter handeln) und "New Trading Systems & Methods" (Neue Handelssysteme und Methoden).

Regression Analysis Regression Analysis

Dieser Indikator vergleicht vier Typen der Regression (Linear, quadratisch, logarithmisch und exponentiell) und wählt den für die analysierten Daten am besten passenden Typ aus.