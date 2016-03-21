Der DRAW_COLOR_CANDLES Zeichenstil (wie auch DRAW_CANDLES) zeichnet Kerzen, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern: Open, High, Low and Close Kurse Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, die Farbe für jede Kerze anzugeben.

Der DRAW_COLOR_BARS Zeichenstil zeichnet Bars, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern:Open, High, Low and Close Kurse Dieses ist eine erweiterte Version von dem DRAW_BARS Zeichenstil, welcher es Ihnen möglich macht, für jede Bar eine individuelle Farbe festzulegen.