DRAW_COLOR_CANDLES - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Beispiel dieses Indikators, der Kerzen für das angegebene Finanzinstrument in einem separaten Fenster zeichnet.
Die Farben der Kerzen wechseln zufällig alle N Ticks. Der Parameter N ist als externer Parameter ausgelegt, damit sie ihn manuell verändern können (Wählen Sie hierzu den Reiter 'Eingaben' des Indikator-Eigenschaftenfensters aus.). Beachten Sie, dass anfänglich über die #property compiler directive acht Farben für den plot1 graphical plotting festgelegt werden. Anschließend wird in der OnCalculate() Funktion die Farbe zufällig aus der vordefinierten Liste ausgewählt.
Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.
Der DRAW_COLOR_BARS Zeichenstil zeichnet Bars, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern:Open, High, Low and Close Kurse Dieses ist eine erweiterte Version von dem DRAW_BARS Zeichenstil, welcher es Ihnen möglich macht, für jede Bar eine individuelle Farbe festzulegen.DRAW_COLOR_ZIGZAG
Der Zeichenstil ABC zeichnet Linien mit unterschiedlichen Farben, basierend auf den Werten von zwei Indikatorspeichern (indicator buffers). Dieses ist die farbliche Version des DRAW_ZIGZAG Zeichenstils. Er erlaubt es, für jede Linie eine individuelle Farbe aus dem vordefinierten Farbset zu verwenden.
Kaufman Volatility indicator gemäß dem Buch von Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets (Verbesserte Performance in schwankenden Märkten)".Kaufman Efficiency Ratio
Kaufman Efficiency Ratio (auch genannt "generalized fractal efficiency") gemäß dem Buch von Perry Kaufman "Smarter Trading" (Intelligenter handeln) und "New Trading Systems & Methods" (Neue Handelssysteme und Methoden).