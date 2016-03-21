DRAW_COLOR_CANDLES

Ein Beispiel dieses Indikators, der Kerzen für das angegebene Finanzinstrument in einem separaten Fenster zeichnet.

Die Farben der Kerzen wechseln zufällig alle N Ticks. Der Parameter N ist als externer Parameter ausgelegt, damit sie ihn manuell verändern können (Wählen Sie hierzu den Reiter 'Eingaben' des Indikator-Eigenschaftenfensters aus.). Beachten Sie, dass anfänglich über die #property compiler directive acht Farben für den plot1 graphical plotting festgelegt werden. Anschließend wird in der OnCalculate() Funktion die Farbe zufällig aus der vordefinierten Liste ausgewählt.

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.

