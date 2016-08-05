USDx ist ein Index, der die Relation zwischen dem US-Dollar und dem Korb von sechs wichtigsten Währungen zeigt, zu welchen der Euro (EUR), der japanische Yen (JPY), das britische Pfund (GBP), der kanadische Dollar (CAD), die schwedische Krone (SEK) und der schweizer Franken (CHF) gehören. Der Index wird seit März 1973 berechnet. März 1973 wurde als Basisperiode ausgewählt, denn seit dieser Zeit führen die größten Handelsländer flexible Wechselkurse. Als Basiswert von USDx gilt der Level von 100,00. Dieser Index ist der wichtigste Indikator des US-amerikanischen Wertpapiermarktes und gibt eine allgemeine Vorstellung über den internationalen Wert des US-Dollars.

Der Index wird als der geometrisch gewichtete Durchschnitt dieser Währungen nach der folgenden Formel berechnet:

USDx = 50,14348112 * EURUSD^(-0,576) * USDJPY^0,136 * GBPUSD^(-0,119) * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036

Die Koeffizienten in der Formel entsprechen den Gewichten der Währungen im Korb.

Besonderheiten und Vorteile dieser Implementierung des Indikators des USDx Index:

Verwendet den Service von "Control panel MCM".

Arbeitet im realen Mehrwährungsmodus: erhält Ticks für jedes Symbol in der Echtzeit ohne Verzögerungen. Für jedes Symbol können mehrere Ticks pro Sekunde eingehen, alle werden bearbeitet.

Mehrwährungsmodus: erhält Ticks für jedes Symbol in der Echtzeit ohne Verzögerungen. Für jedes Symbol können mehrere Ticks pro Sekunde eingehen, alle werden bearbeitet. Eine vollständige Synchronisierung aller Währungspaare miteinander. Wenn es in der Historie eines Währungspaars eine Lücke gibt, wird der Index nicht berechnet und auf der Linie des Indikators wird ebenso eine Lücke sein:

Beim Erscheinen eines Balkens wird die Linie des Indikators nicht sofort gezeichnet, sondern dann, wenn Daten aller Währungspaaren vorhanden sein werden.

Volle Kontrolle über die Synchronisierung von Daten mit dem Server separat für jedes Währungspaar. Dies wird mithilfe des Events "Initialisierung" des Bedienfeldes "Control panel MCM" erreicht. Auf diese Weise spart man Zeit z.B. auf der Neuberechnung des Indikators nachdem man die Historie nachgeladen hat: die Daten werden nur für das Währungspaar neuberechnet, für welches das Ereignis "Initialisierung" eingegangen ist.

für jedes Währungspaar. Dies wird mithilfe des Events "Initialisierung" des Bedienfeldes "Control panel MCM" erreicht. Auf diese Weise spart man Zeit z.B. auf der Neuberechnung des Indikators nachdem man die Historie nachgeladen hat: die Daten werden nur für das Währungspaar neuberechnet, für welches das Ereignis "Initialisierung" eingegangen ist. Der Code des Indikators ist viel einfacher, als wenn er über OnTick() oder OnTimer()umgesetzt gewesen wäre. Es gibt keine Verzögerung beim Datenempfang.

Sie können die Frequenz der Neuberechnung des Indikators modifizieren. Zum Beispiel: wenn Sie den Index im Stundenchart berechnen, können Sie mithilfe von Control panel MCM Ereignisse so konfigurieren, dass der Index jede Minute, jede fünf Minuten oder jede Stunde neu berechnet wird. Ich empfehle allerdings das Ereignis "New Tick" auf jedem Symbol beizubehalten. Das hängt mit den Funktionen CopyXXXX zusammen, die nicht immer die Möglichkeit haben, Informationen über das Symbol bereitzustellen, und man muss manchmal die Daten noch einmal abrufen. Am besten lässt es sich auf dem nächsten Tick machen. IMHO natürlich.

Installation:

Laden Sie das Control panel MCM für mehrwährungsfähige Expert Advisors und Indikatoren herunter und kompilieren Sie die Dateien "iControl panel MCM.mq5" und "Spy Control panel MCM.mq5".

Platzieren Sie die Symbole im Marktübersicht-Fenster in folgender Reihenfolge : 1. EURUSD, 2. USDJPY, 3. GBPUSD, 4. USDCAD, 5. USDSEK, 6 USDCHF. Diese Bedingung hängt nur damit zusammen, dass ich dem Indikator keine entsprechende Überprüfung hinzugefügt habe. Die Reihenfolge ist für eine korrekte Berechnung des Indikators notwendig.

Entpacken Sie die Zip-Datei in das Verzeichnis iUSDx.zip /MQL5. Starten Sie die Datei iUSDx.ex5 aus dem Ordner /MQL5/Indicators/iUSDx/ z.B. im Chart EURUSD mit der Periode М1. Sie sollten das Bild bekommen, das dem obigen Bild ähnlich ist.

Setzen Sie das Ereignis "New Tick" für alle sechs Symbole im Menü "Event" des Panels "Control panel MCM", wie hier beschrieben.

Für das Symbol EURUSD setzen Sie zusätzlich das Ereignis "New bar" im Minutenchart. Dieses Ereignis wird im Indikator für die Synchronierung beim Auftreten eines neuen Balkens auf dem aktuellen Zeitrahmen (М1).

Dann können Sie genießen... so habe ich es mir mindestens vorgestellt. Ich habe den Indikator in Eile geschrieben, wenn Sie Fehler finden, schicken Sie mir eine PN.