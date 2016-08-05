und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Für diejenigen, die ihren Expert Advisor nach eigener Formel unter Verwendung von "Custom max" aus der Funktion OnTester() optimieren wollen - mein Code wird Ihnen helfen, diese Formel zu entwickeln.
Um ein eigenes Kriterium für die Optimierung zu entwickeln, brauchen Sie jede Menge Werte, die den Handel beschreiben. Diese Werte werden als Werkzeuge bei der Erstellung einer Formel verwendet.
Wenn Sie dem Code Ihres Expert Advisors meine Datei hinzufügen, bekommen Sie folgende Informationen:
- Profitabilität;
- Profit in Währung;
- Profit in Punkten;
- Bruttoprofit;
- Bruttoverlust;
- Anzahl verlustbringender Trades;
- Anzahl profitabler Trades;
- Profit pro Trade (in Prozent);
- Profit pro Tag (in Prozent);
- Maximaler Rückgang des Kontostandes;
- ie Breite des Konstand-Kanals in Punkten;
- Differenz zwischen dem maximalen und minimalen Neigungsgrad des Kanals der Kontostandlinie;
- Durchschnittlicher Rückgang aller Trades (die Summe der Rückgänge jeden Trades, geteilt durch die Anzahl aller Trades);
- Erholungsfaktor;
- Durchschnittliche Anzahl der Punkten pro Trade.
Im Vergleich zur alten Version habe ich hier die Möglichkeit hinzugefügt, Optimierungsergebnisse mit allen Werten in eine HTML-Datei zu speichern.
Anleitung:
Kopieren Sie die Datei "OptimReport.mqh" in den Ordner Include
Fügen Sie zum Beginn Ihres Expert Advisors den folgenden String hinzu
#include <OptimReport.mqh>
OtimReport(1);
Fügen Sie der Funktion OnTick() den folgenden String hinzu:
OtimReport(2);
Fügen Sie den folgenden String in den Code, wo Position eröffnet wird, hinzu:
OtimReport(3);
Fügen Sie die folgenden 4 Strings der FunktionOnTester() hinzu
OtimReport(4); Input_Param="input"; // Diese Variable sollte Eingabeparameter des Expert Advisors enthalten. Ein Beispiel finden Sie unten... if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return(Vigoda);
Ein Beispiel für die Variable Input_Param:
Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0) +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0) +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0) +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);
Empfehlungen:
Die Variable Lot_Risk stellt den Anteil der Mittel für den Handel dar und wird Ihrem Expert Advisor entnommen.
Beachten Sie, dass die Tabelle mit den Optimierungsergebnissen für jeden Agenten separat und unmittelbar auf dem PC des Agenten gespeichert wird, und zwar in einem ähnlichen Ordner: С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\
Wenn Sie gravierende Fehler oder sonst welche Defizite im Code gefunden haben, melden Sie sich bitte, ich würde diese korrigieren.
Ich freue mich auf Ihre Varianten der Formel zum Optimierungskriterium.
PS: Momentan verwende ich die Formel Nr.5
