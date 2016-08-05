Für diejenigen, die ihren Expert Advisor nach eigener Formel unter Verwendung von "Custom max" aus der Funktion OnTester() optimieren wollen - mein Code wird Ihnen helfen, diese Formel zu entwickeln.

Um ein eigenes Kriterium für die Optimierung zu entwickeln, brauchen Sie jede Menge Werte, die den Handel beschreiben. Diese Werte werden als Werkzeuge bei der Erstellung einer Formel verwendet.

Wenn Sie dem Code Ihres Expert Advisors meine Datei hinzufügen, bekommen Sie folgende Informationen:

Profitabilität; Profit in Währung; Profit in Punkten; Bruttoprofit; Bruttoverlust; Anzahl verlustbringender Trades; Anzahl profitabler Trades; Profit pro Trade (in Prozent); Profit pro Tag (in Prozent); Maximaler Rückgang des Kontostandes; ie Breite des Konstand-Kanals in Punkten; Differenz zwischen dem maximalen und minimalen Neigungsgrad des Kanals der Kontostandlinie; Durchschnittlicher Rückgang aller Trades (die Summe der Rückgänge jeden Trades, geteilt durch die Anzahl aller Trades); Erholungsfaktor; Durchschnittliche Anzahl der Punkten pro Trade.



Im Vergleich zur alten Version habe ich hier die Möglichkeit hinzugefügt, Optimierungsergebnisse mit allen Werten in eine HTML-Datei zu speichern.

Anleitung:

Kopieren Sie die Datei "OptimReport.mqh" in den Ordner Include

Fügen Sie zum Beginn Ihres Expert Advisors den folgenden String hinzu



#include <OptimReport.mqh>