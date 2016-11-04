入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorCoeffofLine_true指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標はColorCoeffofLine_true.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 ColorCoeffofLine_true_HTF指標