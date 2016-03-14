Die Umsetzung des Mehrwährungsmodus in MetaTrader 5

Einleitung

Es gibt derzeit zahlreiche fertig entwickelte Handelssysteme, Indikatoren und Expert Advisors für mehrere Währungen. Dennoch stehen die Entwickler weiterhin vor den besonderen Problemen der Entwicklung von Mehrwährungssystemen.

Mit der Veröffentlichung des MetaTrader 5 Client Terminals und der Programmiersprache MQL5 haben wir eine neue Möglichkeit erhalten, einen vollwertigen Mehrwährungsmodus und somit effizientere Mehrwährungsroboter und -indikatoren umzusetzen. Diese neuen Möglichkeiten sind das Thema dieses Beitrags.

Übersicht über die herkömmliche Herangehensweise

In unserem Fall ist die herkömmliche Herangehensweise der Versuch, ein Mehrwährungssystem auf Basis der Standardfunktionen OnTick() und OnCalculate() umzusetzen, die die start()-Funktion aus MQL4 ersetzt haben. Vereinfacht gesagt, werden beim Erscheinen eines neuen Ticks oder Balkens im aktuellen Diagramm alle Währungspaare (die am Mehrwährungssystem beteiligt sind) sequentiell für die anschließende Analyse und Entscheidungsfindung abgefragt.

Die Probleme dieser Herangehensweise sind:

Die Abhängigkeit des gesamten Systems von eingehenden Ticks auf einem Handelssymbol des aktuellen Diagramms. Bei einem schnellen Markt, bei dem häufig Ticks für das Symbol des aktuellen Diagramms erscheinen, gibt es keine wirklichen Probleme. Bei einem langsamen Markt, beispielsweise in der Nacht, erscheinen Ticks möglicherweise sehr selten – jede halbe Minute oder noch seltener. Während des Intervalls zwischen dem Eingehen seltener Ticks "schläft" das gesamte Mehrwährungssystem, obwohl die Veränderungen auf den anderen Symbolen ziemlich drastisch sein können. Dieses Defizit ist nicht ausschlaggebend, wenn das System auf große Timeframes ausgelegt ist. Doch je kleiner der Timeframe, desto stärker die Auswirkungen. Die Welt wird von Tag zu Tag schneller, Computer können immer mehr Informationen pro Zeiteinheit verarbeiten und deshalb sind mehr Menschen bereit, mit kleinen Zeiträumen und sogar Ticks zu arbeiten. Die Komplexität der Synchronisierung der historischen Daten auf allen in einem Mehrwährungssystem verwendeten Symbolen. "Das System des Charts-Aufbaus in MT4 ist so programmiert, dass nur die Bars angezeigt werden, in deren Zeiträumen mindestens eine Preisänderung stattgefunden hat. Wenn es innerhalb von einer Minute keine Preisänderung gab, dann tritt im einminütigen Chart eine Gap aus einem Bar", heißt es am Anfang des Beitrags Charts ohne "Gaps" (Lücken). [Anm. d. Übers.: bestehende Übersetzung unter https://www.mql5.com/de/articles/1407 übernommen.]



Diese Herangehensweise an den Aufbau eines Diagramms besteht auch in MetaTrader 5. Das heißt, die gleiche Anzahl von Balken im Diagramm jedes Symbols bedeutet nicht, dass sie zeitlich synchronisiert werden. So kann der hundertste Balken eine unterschiedliche Eröffnungszeit für jedes Symbol haben. Deshalb ist es während des Aufbaus und der Neuberechnung eines Mehrwährungsindikators wichtig, sicherzustellen, dass alle Balken einander für jedes Symbol entsprechen.



Das ist ebenfalls nicht besonders wichtig, wenn das System mit einem großen Timeframe arbeitet, da die Wahrscheinlichkeit, einen Balken zu verpassen, mit der Erhöhung des Zeitraums deutlich kleiner wird. Dennoch kann man nie zu vorsichtig sein. Man kann nie wissen, ob nicht jemand untätig ist.



Wir sollten die Synchronisierungszeit des aktuellen unvollständigen Balkens separat notieren. Wenn ein neuer Balken im aktuellen Diagramm erscheint, bedeutet das nicht, dass auch auf anderen Symbolen neue Balken entstanden sind. Deshalb kann der Versuch, den Preis eines neuen Balkens mithilfe der Funktionen CopyXXXX() über ein anderes Symbol abzurufen, dazu führen, dass Sie den Preis des vorherigen Balkens für das Symbol oder schlicht einen Kopierfehler erhalten. Auch kann ein neuer Balken auf einem anderen Symbol wesentlich früher entstehen als auf dem aktuellen. Dies kann sich auch auf die Genauigkeit der Einschätzung der Situation auswirken.



Der Beitrag Erstellen eines Mehrwährungsindikators mithilfe einer Reihe von Indikator-Zwischenpuffern beschreibt Optionen, die das Problem der Synchronisierung historischer Daten mehr oder weniger lösen. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Datensynchronisierung: Wie finden wir heraus, ob eine Aktualisierung der Historie eines bestimmten Handelssymbols stattgefunden hat? Zum Beispiel gibt es bei der Konstruktion eines Einwährungsindikators keine Probleme. Wenn die Eingabevariable prev_calculated der Funktion OnCalculate() auf Null gesetzt wurde, berechnen wir den Indikator neu. Doch was tun wir, wenn eine Aktualisierung der Historie des Symbols nicht im aktuellen Diagramm stattgefunden hat? Das kann jederzeit passieren und möglicherweise muss der Mehrwährungsindikator neu berechnet werden. Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich wichtig.

Ohne auf andere Details einzugehen, sehen wir, dass diese drei Punkte ausreichen, um so viele Fragen aufzuwerfen, dass der Code des Mehrwährungs-EAs oder -indikators zu groß werden würde. Doch das volle Ausmaß des Problems wurde nicht gelöst...

Neue Hoffnung mit der OnTimer()-Funktion

Die neue Möglichkeit des MQL-Programms, das Timer-Ereignis und den Standard-Ereignis-Handler OnTimer() zu erzeugen, hat für Hoffnung auf das Aufkommen neuer Arten von Mehrwährungssystemen gesorgt. Dies liegt einerseits daran, dass der Mehrwährungs-Expert-Advisor/-indikator sich nun vom Eingang von Ticks nach Symbol im aktuellen Diagramm lösen kann, andererseits, dass wir die Arbeit des EAs mit der Zeit kontrollieren können. Aber...

Damit werden die in Paragraph 1 des vorherigen Abschnitts beschriebenen Probleme gelöst und natürlich bietet dies einige Vorteile. Doch genauso wie beim Eingang des NewTick-Ereignisses ist es mit dem Eingang des Timer-Ereignisses erforderlich, alle Währungspaare sequentiell abzufragen, um die Änderungen zu verfolgen. Manchmal muss dies ziemlich oft geschehen, was den Ressourcenverbrauch der MQL5-Programme deutlich hebt.

Die in Paragraph 2 und 3 identifizierten Probleme bleiben auf dem gleichen Lösungsniveau. Zudem müssen die speziellen Probleme der OnTimer()-Funktion gelöst werden. Zum Beispiel die Frage der Initialisierung/Deinitialisierung des Timers, seine Arbeit an Wochenenden usw.

Ohne die offensichtlichen Vorteile des Ereignis-Handlers OnTimer() schmälern zu wollen, muss festgehalten werden, dass damit immer noch kein vollwertiger Mehrwährungsmodus umgesetzt werden kann.

Neue Möglichkeiten mit der OnChartEvent()-Funktion

Die Einschränkungen der oben erwähnten Standardfunktionen hängen mit ihrer engen Spezialisierung zusammen: Sie sind auf die Verarbeitung spezifischer, vordefinierter Ereignisse ausgelegt und nicht für Mehrwährungssysteme gedacht.

Die Rettung für Entwickler von Mehrwährungssystemen kann der Standard-Handler für benutzerdefinierte Ereignisse OnChartEvent() sein. Er ermöglicht es dem Programmierer, nach eigenem Ermessen Ereignisse zu erzeugen.

Beispielsweise kann uns niemand daran hindern, diese Funktion zum Erhalten von Ticks für jedes beliebige Symbol im aktuellen Diagramm zu nutzen. Wir müssen dafür lediglich einen "Spion" an das Diagramm mit dem jeweiligen Symbol senden.

Mit dem Wort "Spion" meine ich den folgenden Indikator:

#define VERSION "1.00 Build 2 (26 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Lizar" #property version VERSION #property description "iSpy agent-indicator. If you want to get ticks, attach it to the chart" #property indicator_chart_window input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] ) { double price_current=price[rates_total- 1 ]; if (prev_calculated== 0 ) { EventChartCustom (chart_id, 0 ,( long ) _Period ,price_current, _Symbol ); return (rates_total); } EventChartCustom (chart_id,custom_event_id+ 1 ,( long ) _Period ,price_current, _Symbol ); return (rates_total); }

Wir können diesen Spion im Diagramm des gewünschten Symbols starten und dann seine Nachrichten mithilfe der Funktion OnChartEvent() im EA oder Indikator verarbeiten. Um die Nachrichten des "Spions" korrekt zu dechiffrieren, müssen wir die Parameter dieser Funktion auf die folgende Art interpretieren:

id – Identifikator des Ereignisses. Falls id-CHARTEVENT_CUSTOM = 0, meldet unser "Spion", dass die Variable prev_calculated auf Null gesetzt wurde und geeignete Maßnahmen ergriffen werden müssen;

lparam – steht in diesem Fall für den Zeitraum des Diagramms, in dem der "Spion" gestartet wurde;

dparam – Tick-Preis. Standardmäßig handelt es sich um den letzten Schließungspreis. Allerdings lässt sich beim Start des "Spions" jeder beliebige Wert aus der Aufzählung ENUM_APPLIED_PRICE festlegen;

sparam – Name des Handelssymbols, auf dem das Ereignis eingegangen ist.

Zur Vorführung der gleichzeitigen Arbeit mehrerer "Spione" schreiben wir den einfachen EA exSpy.mq5 (vollständige Version im Archiv):

#define VERSION "1.00 Build 1 (26 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Lizar" #property version VERSION #property description "The Expert Advisor shows the work of iSPY indicator" int OnInit () { if ( iCustom ( "GBPUSD" , PERIOD_M1 , "iSpy" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on GBPUSD" ); return ( true );} if ( iCustom ( "EURUSD" , PERIOD_M1 , "iSpy" , ChartID (), 1 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on EURUSD" ); return ( true );} if ( iCustom ( "USDJPY" , PERIOD_M1 , "iSpy" , ChartID (), 2 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on USDJPY" ); return ( true );} Print ( "Spys ok, waiting for events..." ); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { Print ( TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " -> id=" , id- CHARTEVENT_CUSTOM , ": " ,sparam, " " , EnumToString (( ENUM_TIMEFRAMES )lparam), " price=" ,dparam); } }

Starten Sie den Expert Advisor auf einem beliebigen Diagramm.

Wie wir im Protokoll sehen können, erhalten wir alle Ticks für das gewünschte Symbol sowie das Ereignis "Initialisierung", das insbesondere dann erhalten wird, wenn es eine Aktualisierung oder einen Upload in der Historie gibt.

Fassen wir die Zwischenergebnisse zusammen:

Wir sind nicht mehr von Ticks des konkreten Symbols abhängig, wie es bei der Verwendung der Standardfunktionen OnTick() und OnCalculate() der Fall war.

Wir sind nicht auf streng eingegrenzte Zeitintervalle beschränkt, wie es bei der Verwendung von OnTimer() der Fall war.

Wir müssen nicht alle Symbole in einer Sequenz oder Schleife abfragen, um ihre Änderungen zu verfolgen. Sobald Änderungen auf dem Symbol stattgefunden haben, erhalten wir das entsprechende Ereignis. Wir können das Symbol, auf dem das Ereignis aufgetreten ist, anhand des Ereignis-Identifikators id oder des Parameters sparam identifizieren.

Wir haben das Problem der Verfolgung der Synchronisierung von historischen Daten mit dem Server für jedes einzelne Symbol gelöst.

Einen kleinen Teil der Arbeit geben wir an Zusatzprogramme ab. Dies bezieht sich auf die Parallelisierung der Datenverarbeitung.

In den Parametern der Funktion OnChartEvent() erhalten wir zusätzliche Informationen: Zeitraum, Preis und Name des Symbols. Dadurch kann der Code des EAs oder Indikators deutlich vereinfacht werden, da diese Daten nicht zusätzlich abgefragt werden müssen.

An dieser Stelle könnten wir den Artikel zu Ende bringen, da wir erfolgreich einen Mehrwährungsmodus mithilfe des MetaTrader-5-Terminals und der Programmiersprache MQL5 umgesetzt haben. Doch dabei handelt es sich um eine "rohe" Umsetzung. Deshalb machen wir weiter.

Die Umsetzung des Mehrwährungsmodus

Wenn Sie das oben vorgestellte Konzept der Umsetzung des Mehrwährungsmodus in seiner reinen Form anwenden, stoßen Sie ab einem gewissen Punkt auf Schwierigkeiten. Das Problem ist, dass diese Herangehensweise es uns ermöglicht, alle Ticks für jedes Handelssymbol zu erhalten, auf dem der "Spion" ausgeführt wird.

Bei einem schnellen Markt kann es in einer Sekunde mehrere Ticks pro Symbol geben. Dies kann zu einer "Verstopfung" der Reihenfolge der Ereignisse führen. Hier ist eine Warnung aus der Hilfe:

Das Client Terminal fügt neu erscheinende Ereignisse zur Ereigniswarteschlange hinzu. Auf diese Weise werden Ereignisse eins nach dem anderen in der Reihenfolge ihres Eingangs verarbeitet. Eine Ausnahme besteht für das Ereignis NewTick. Wenn in der Warteschlange bereits ein solches Ereignis existiert oder dieses Ereignis gerade verarbeitet wird, wird das neue NewTick-Ereignis nicht zur Schlange hinzugefügt. Die Größe der Ereigniswarteschlange ist begrenzt. Bei einer Überfüllung der Warteschlange werden alte Ereignisse unverarbeitet entfernt, um den Eingang neuer Ereignisse zu ermöglichen. Deshalb wird empfohlen, effiziente Ereignis-Händler zu schreiben, und wird nicht empfohlen, Endlosschleifen zu nutzen (es gibt eine Ausnahme bei Scripts, die nur das Start-Ereignis verarbeiten).

Die Überfüllung der Warteschlange kann zum Verlust wichtiger Ereignisse für den Mehrwährungsindikator oder -EA führen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir nicht immer Ticks für alle Symbole. Manchmal müssen wir nur das Ereignis "neuer Balken" auf einem beliebigen Timeframe erhalten. Oder mehrere "neuer Balken"-Ereignisse für unterschiedliche Timeframes. Im Allgemeinen ist unser "Spion" für solche Anforderungen nicht geeignet und sein Einsatz nicht sehr bequem.

Machen wir ihn universell einsatzfähig, damit wir nie wieder zu der Frage zurückkehren müssen, wie wir ein Ereignis auf Basis des Symbols eines Mehrwährungs-EAs oder -indikators erhalten können. Nehmen wir als Muster für diesen Zweck die Ereignisaufzählung ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL aus der Beschreibung "MCM Control Panel" für mehrwährungsfähige Expert Advisors und Indikatoren:

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10= 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12= 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15= 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20= 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30= 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12= 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1= 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF , };

An sich ist diese Aufzählung eine Aufzählung von Flags der benutzerdefinierten Diagrammereignisse. Sie ist der Mindestsatz, der für den Mehrwährungsmodus erforderlich sein kann. Natürlich kann sie ergänzt werden. Die Kombination von Flags bestimmt die Ereignisse, die wir aus dem "Spion" versenden werden.

Die Flags können mithilfe des bitweisen Operators "ODER" kombiniert werden. Beispielsweise bedeutet die Kombination CHARTEVENT_NEWBAR_M1 | CHARTEVENT_NEWBAR_H1, dass wir die "neuer Balken"-Ereignisse aus dem minütlichen und stündlichen Timeframe mithilfe des "Spions" versenden werden. Diese Flags werden der Eingabeparameter unseres Spion-Indikators sein. Im weiteren Verlauf nennen wir ihn den "Agentenindikator".

Der Indikator selbst sieht gemäß den neuen Erwägungen so aus:

#define VERSION "1.00 Build 3 (26 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/de/users/Lizar" #property version VERSION #property description "This is the MCM Control Panel agent-indicator." #property description "Is launched on the required symbol on any time-frame" #property description " and generates the custom NewBar event and/or NewTick " #property description " for the chart which receives the event " #property indicator_chart_window input long chart_id; input ushort custom_event_id; input ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL flag_event=CHARTEVENT_NO; MqlDateTime time, prev_time; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] ) { double price_current=price[rates_total- 1 ]; TimeCurrent (time); if (prev_calculated== 0 ) { EventCustom(CHARTEVENT_INIT,price_current); prev_time=time; return (rates_total); } if ((flag_event & CHARTEVENT_TICK)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_TICK,price_current); if (time.min==prev_time.min && time.hour==prev_time.hour && time.day==prev_time.day && time.mon==prev_time.mon) return (rates_total); if ((flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M1,price_current); if (time.min% 2 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M2)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M2,price_current); if (time.min% 3 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M3)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M3,price_current); if (time.min% 4 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M4)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M4,price_current); if (time.min% 5 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M5)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M5,price_current); if (time.min% 6 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M6)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M6,price_current); if (time.min% 10 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M10)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M10,price_current); if (time.min% 12 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M12)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M12,price_current); if (time.min% 15 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M15)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M15,price_current); if (time.min% 20 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M20)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M20,price_current); if (time.min% 30 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_M30)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_M30,price_current); if (time.min!= 0 ) {prev_time=time; return (rates_total);} if ((flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H1,price_current); if (time.hour% 2 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H2)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H2,price_current); if (time.hour% 3 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H3)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H3,price_current); if (time.hour% 4 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H4)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H4,price_current); if (time.hour% 6 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H6)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H6,price_current); if (time.hour% 8 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H8)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H8,price_current); if (time.hour% 12 == 0 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_H12)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_H12,price_current); if (time.hour!= 0 ) {prev_time=time; return (rates_total);} if ((flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_D1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_D1,price_current); if (time.day_of_week== 1 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_W1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_W1,price_current); if (time.day== 1 && (flag_event & CHARTEVENT_NEWBAR_MN1)!= 0 ) EventCustom(CHARTEVENT_NEWBAR_MN1,price_current); prev_time=time; return (rates_total); } void EventCustom(ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL event, double price) { EventChartCustom (chart_id,custom_event_id,( long )event,price, _Symbol ); return ; }

Da dieser Indikator Teil des MCM Control Panel ist, haben wir ihn nicht umbenannt. Die Anhänge beinhalten einfach eine aktualisierte Version von ihm (siehe "Spy Control panel MCM.mq5"). Doch das bedeutet nicht, dass er nicht unabhängig vom Panel genutzt werden kann.

Dieser Agentenindikator erzeugt benutzerdefinierte Ereignisse und überträgt sie an das Empfängerdiagramm für die weitere Verarbeitung dieser Ereignisse im EA oder Indikator mithilfe der Funktion OnChartEvent(). Nun sollten die Eingabeparameter dieser Funktion wie folgt interpretiert werden:

id – Identifikator des Ereignisses;

lparam – Indikator des Ereignisses, erhalten über den Agenten des Panels. Die Indikatoren entsprechen der Aufzählung ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL;

dparam – Tick- oder Eröffnungspreis eines neuen Balkens für einen bestimmten Timeframe;

sparam – Name des Handelssymbols, auf dem das Ereignis aufgetreten ist.

Der Vorführungs-EA sieht nicht komplizierter aus als der vorherige (vollständige Version im Archiv):

#define VERSION "1.00 Build 1 (28 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/de/users/Lizar" #property version VERSION #property description "The EA demonstrates the work of the MCM Spy Control panel" int OnInit () { if ( iCustom ( "GBPUSD" , PERIOD_M1 , "Spy Control panel MCM" , ChartID (), 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_M5)== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on GBPUSD" ); return (true);} if ( iCustom ( "EURUSD" , PERIOD_M1 , "Spy Control panel MCM" , ChartID (), 1 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2)== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on EURUSD" ); return (true);} if ( iCustom ( "USDJPY" , PERIOD_M1 , "Spy Control panel MCM" , ChartID (), 2 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6)== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error in setting of spy on USDJPY" ); return (true);} Print ( "Spys ok, waiting for events..." ); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { Print ( TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " -> id=" ,id- CHARTEVENT_CUSTOM , ": " ,sparam, " " , EnumToString ((ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL)lparam), " price=" ,dparam); } }

Wie Sie sehen können, erhalten wir regelmäßig alle angefragten Ereignisse.

Fassen wir das Zwischenergebnis nochmal zusammen:

Dank der neuen Version des Agentenindikators konnten wir alle unsere vorherigen Errungenschaften beibehalten.

Nun können wir über unsere mehrwährungsfähigen MQL-Programme mindestens 23 Ereignisse bestimmen, darunter die Ereignisse "neuer Tick", "neuer Balken" und "Initialisierung".

Noch mehr Arbeit des EAs/Indikators wird an die Agenten übergeben, um sie zu entlasten.

Es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so schwierig ist, einen vollwertigen Mehrwährungsmodus in MetaTrader 5 umzusetzen.

Zusätzlich möchte ich ein paar Nuancen unterstreichen.

Erstens. Alle Ereignisse, die durch die "Agenten" für unseren Mehrwährungs-EA/-indikator erzeugt werden, sind extern. In diesem Zusammenhang stellt sich eine Frage: "Ist es notwendig, die Agenten direkt aus dem EA/Indikator auszuführen?". Die Antwort lautet: "Nein."

Zweitens. In der OnChartEvent()-Funktion scheint der Ereignisidentifikator id überflüssig zu sein, da wir anhand des Parameters sparam – des Namen des Handelssymbols – herausfinden können, für welches Symbol das Ereignis eingegangen ist. Können wir ihn also für irgendeinen anderen Zweck nutzen? Die Antwort lautet: "Ja, das können wir."

Solche Überlegungen haben zum Erscheinen des "MCM Control Panel" für mehrwährungsfähige Expert Advisors und Indikatoren geführt. Es bildet eine Art "Zwischenschicht" zwischen dem Terminal und einem EA/Indikator. Dies lieferte uns weitere Vorteile und mehr Flexibilität bei der Konfiguration einer mehrwährungsfähigen Umgebung:

Das Panel lässt sich als separater Indikator im Diagramm einrichten. Anschließend können ihm Mehrwährungsindikatoren, die mit dem Panel vergleichbar sind, zugewiesen werden.

Das Panel kann Indikatoren und EAs als Komponenten enthalten. Es wird zusammen mit ihnen hochgeladen.

Wir können das Symbol mithilfe des Menüs "Events" (Ereignisse) über das Fenster "Market Watch" (Marktbeobachtung) für Handel und Analyse aktivieren/deaktivieren. In der Funktion OnChartEvent() können wir nun über den Ereignisidentifikator id die Seriennummer des Symbols im Fenster "Market Watch" herausfinden.

Wir können den Handelsmodus nach Ticks oder nach "neuer Balken"-Ereignis für jeden beliebigen Zeitraum und für das in "Market Watch" ausgewählte Symbol einstellen. All das geschieht über das übliche Menü.

Wir können alle oben aufgeführten Konfigurationen ändern, ohne den EA oder Indikator auszuladen, anzuhalten oder in sein Eigenschaftenfenster zu gehen.

All das schränkt das Kreativitätspotenzial bei der Erstellung mehrwährungsfähiger Indikatoren und EAs nicht ein. Außerdem müssen wir die Ausgaben dieses Panels nicht mehr in unseren Code integrieren. Die Verwaltung der Agentenindikatoren ist nun im Control Panel beinhaltet.

Die Struktur des Mehrwährungssystems wird noch einfacher.

Mehrwährungsindikator RSI für den USDx-Dollar-Index

Um alle Vorteile der oben aufgeführten Methode wahrzunehmen, schlage ich vor, die mehrwährungsfähige Variante des RSI-Indikators für den USDx-Dollar-Index mithilfe des MCM Control Panel zu implementieren.

Für den Einstieg zähle ich ein paar Besonderheiten auf. Beim Versuch, den Dollar-Index zu analysieren, zählen wir oft einfach nur die Indikatoren der Werte des Index. Aus meiner Sicht ist das nicht ganz richtig, da jedes Symbol aus dem Korb der Währungspaar-Indizes seine eigenen Beiträge leistet. Berechnen wir deshalb beispielsweise den RSI für den Dollar-Index mit einer Formel, die der Formel der Indexberechnung stark ähnelt:

Das heißt, wir berechnen zuerst den RSI für ein bestimmtes Währungspaar und lesen anschließend den RSI für den Index unter Berücksichtigung der Gewichtung der Koeffizienten aus.

Dem Leser könnte aufgefallen sein, dass es ein Problem bei der Synchronisierung der historischen Daten aller im Mehrwährungssystem verwendeten Symbole gibt (siehe Paragraph 2 des Abschnitts "Übersicht über die herkömmliche Herangehensweise").

Dieses Problem wurde im Indikator mithilfe der Klassenfunktionen für die Erstellung der synchronisierten RSI-Puffer (Datei SynchronizedBufferRSI.mqh) gelöst. Es ist nicht sinnvoll, den gesamten Code der Klasse aufzuführen, deshalb werden im Folgenden nur relevante Details präsentiert.

Als Erstes wird der Indikatorpuffer mit dem public-Zugriffsmodifikator innerhalb der Klasse definiert:

public : double buffer[];

Als Zweites wird der Indikator mithilfe der Klassenmethode initialisiert:

bool Init( int n, string symbol, int rsi_count, int rsi_period);

Und als Drittes wird der Wert des Indikatorpuffers für jeden Balken mithilfe der refresh-Methode der Klasse mit dem aktuellen Timeframe synchronisiert:

void CSynchronizedBufferRSI::Refresh( int bar= 0 ) { buffer[bar]= EMPTY_VALUE ; datetime time[ 1 ]; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period ,bar, 1 ,time)!= 1 ) return ; double value[ 1 ]; if ( CopyBuffer (m_handle, 0 ,time[ 0 ],time[ 0 ],value)!= 1 ) return ; buffer[bar]=value[ 0 ]; return ; }

Für eine vollständige Synchronisierung aller Indikatorpuffer müssen wir einen ganzminütigen Timeframe ohne "Lücken" nutzen, wie es in dem folgenden Beitrag beschrieben wird. Für diese Methode der Synchronisierung der Indikatorpuffer haben wir allerdings speziell den Timeframe des aktuellen Diagramms ausgewählt, da die Darstellung des Indikators darauf stattfindet.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei kleinen Zeiträumen sinnvoll ist, eine solche Synchronisierungsmethode für jede Zeitreihe oder jeden Indikatorpuffer anzuwenden, wenn sich ihr Symbol vom Symbol auf dem aktuellen Diagramm unterscheidet.

Bei größeren Timeframes ist dies klassischerweise nicht zu beobachten.

Und zu guter Letzt: Hier sehen Sie den Code eines standardmäßigen benutzerdefinierten Ereignis-Handlers, der im Indikator verwendet wird:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { int custom_id=id- CHARTEVENT_CUSTOM - 1 ; if (custom_id>= 0 ) { if (lparam!=CHARTEVENT_NEWBAR_NO) { if (EventToPeriod(lparam)== _Period && sparam== _Symbol ) { iRSIUSDx_Ind[ 0 ]= EMPTY_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<symbol_total;i++) buffer[i].Refresh(); iRSIUSDx(symbol_total); return ; } buffer[custom_id].Refresh(); iRSIUSDx(symbol_total); return ; } else { buffer[custom_id].RefreshBuffer(); Init_iRSIUSDx(symbol_total,calculate); return ; } } }

Besonderheiten des Codes:

Die Verwendung des Ereignisidentifikators id für den Verweis auf das Array mit Pointern zu Klasseninstanzen, mit denen die mit dem aktuellen Timeframe synchronisierten RSI-Indikatorpuffer berechnet werden sollen. Diese Herangehensweise vereinfacht die Struktur des Codes deutlich.

Das Ereignis "Initialisierung" wird zur Neuberechnung des RSI-Indikatorpuffers nur für das Währungspaar, für das es erschienen ist, genutzt und nicht für alle sechs Symbole. Wie bereits erwähnt, können Sie damit den Indikator synchronisieren, beispielsweise beim Aktualisieren der Historie eines Symbols.

Das Ereignis "neuer Balken" wird für die Synchronisierung aller RSI-Indikatorpuffer für einen neuen Balken auf dem aktuellen Diagramm genutzt.

Das Ereignis "neuer Tick" wird aus allen Währungspaaren zur Aktualisierung der Indikatoren auf dem letzten unvollständigen Balken genutzt. Dabei wird die Neuzählung des Balkens nur für das Paar, für das der "neue Tick" erschienen ist, durchgeführt.

Besonderheiten der Installation:

Laden Sie das "MCM Control Panel" für mehrwährungsfähige Expert Advisors und Indikatoren herunter und kompilieren Sie die Dateien "iControl panel MCM.mq5" und "Spy Control panel MCM.mq5".

Legen Sie im Fenster "Market Watch" die folgende Reihenfolge von Symbolen fest:

EURUSD USDJPY GBPUSD USDCAD USDSEK USDCHF Dies ist erforderlich, weil ich keine geeignete Überprüfung im Indikator eingebaut habe und diese Abfolge für die korrekte Berechnung des Indikators benötigt wird.

Dies ist erforderlich, weil ich keine geeignete Überprüfung im Indikator eingebaut habe und diese Abfolge für die korrekte Berechnung des Indikators benötigt wird. Entpacken Sie das Archiv iRSIUSDx.zip in den Ordner \MQL5. Hängen Sie die Datei iRSIUSDx.ex5 aus dem Ordner /MQL5/Indicators/iRSIUSDx/ an das EURUSD-Diagramm mit Zeitraum M1 an.

Legen Sie das Ereignis "Neuer Tick" wie hier beschrieben der Reihe nach für alle sechs Symbole im Menü "Event" des Panels "Control panel MCM" fest. Sie sollten ein Bild erhalten, das dem Bild weiter oben ähnelt.

Legen Sie zusätzlich das Ereignis "neuer Balken" auf dem minütlichen Diagramm für das Symbol EURUSD fest. Im Indikator wird dieses Ereignis für die Synchronisierung beim Erscheinen eines neuen Balkens auf dem aktuellen Timeframe genutzt, der M1 entspricht.

Wenn Sie ein anschaulicheres Beispiel sehen wollen, legen Sie den Dollar-Index fest, wie es hier beschrieben wird.

Fazit

Die betrachtete Umsetzung eines vollwertigen Mehrwährungsmodus in MetaTrader 5 demonstriert in vollem Umfang die Vorteile der Plattform und der Programmiersprache MQL5 bei der Lösung dieses Problems. Was früher die meisten Schwierigkeiten bereitete, lässt sich nun durch verfügbare Mittel lösen.

Natürlich ist dies nur der Anfang einer Entwicklung in dieser Richtung. Sicherlich werden noch mehr Möglichkeiten für eine noch bessere Synchronisierung von Daten, Verwaltung von Mehrwährungsmodi usw. gefunden. Doch ich hoffe, dass es durch diesen Beitrag ersichtlich wird, dass wir über alle dafür benötigten Werkzeuge verfügen.