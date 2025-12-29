信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FX Hotel Development in Progress
OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 3%
PUPrime-Live2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
78
盈利交易:
54 (69.23%)
亏损交易:
24 (30.77%)
最好交易:
136.08 USD
最差交易:
-78.06 USD
毛利:
1 271.26 USD (960 379 pips)
毛利亏损:
-675.78 USD (745 091 pips)
最大连续赢利:
25 (544.75 USD)
最大连续盈利:
544.75 USD (25)
夏普比率:
0.20
交易活动:
25.45%
最大入金加载:
0.18%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
75
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
2.50
长期交易:
36 (46.15%)
短期交易:
42 (53.85%)
利润因子:
1.88
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
23.54 USD
平均损失:
-28.16 USD
最大连续失误:
6 (-87.42 USD)
最大连续亏损:
-238.02 USD (4)
每月增长:
3.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
194.32 USD
最大值:
238.56 USD (1.19%)
相对跌幅:
结余:
1.19% (238.20 USD)
净值:
0.14% (28.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.p 43
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.p 363
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.p 5.7K
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +136.08 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +544.75 USD
最大连续亏损: -87.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































没有评论
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FX Hotel Development in Progress
每月100 USD
3%
0
0
USD
20K
USD
2
100%
78
69%
25%
1.88
7.63
USD
1%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载