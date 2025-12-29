- 成长
交易:
78
盈利交易:
54 (69.23%)
亏损交易:
24 (30.77%)
最好交易:
136.08 USD
最差交易:
-78.06 USD
毛利:
1 271.26 USD (960 379 pips)
毛利亏损:
-675.78 USD (745 091 pips)
最大连续赢利:
25 (544.75 USD)
最大连续盈利:
544.75 USD (25)
夏普比率:
0.20
交易活动:
25.45%
最大入金加载:
0.18%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
75
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
2.50
长期交易:
36 (46.15%)
短期交易:
42 (53.85%)
利润因子:
1.88
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
23.54 USD
平均损失:
-28.16 USD
最大连续失误:
6 (-87.42 USD)
最大连续亏损:
-238.02 USD (4)
每月增长:
3.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
194.32 USD
最大值:
238.56 USD (1.19%)
相对跌幅:
结余:
1.19% (238.20 USD)
净值:
0.14% (28.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|43
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|363
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|5.7K
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +136.08 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +544.75 USD
最大连续亏损: -87.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
78
69%
25%
1.88
7.63
USD
USD
1%
1:500