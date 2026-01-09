- 成长
交易:
17
盈利交易:
12 (70.58%)
亏损交易:
5 (29.41%)
最好交易:
90.60 USD
最差交易:
-63.70 USD
毛利:
711.43 USD (8 615 pips)
毛利亏损:
-304.80 USD (6 094 pips)
最大连续赢利:
3 (174.00 USD)
最大连续盈利:
174.00 USD (3)
夏普比率:
0.44
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.38
长期交易:
8 (47.06%)
短期交易:
9 (52.94%)
利润因子:
2.33
预期回报:
23.92 USD
平均利润:
59.29 USD
平均损失:
-60.96 USD
最大连续失误:
1 (-63.70 USD)
最大连续亏损:
-63.70 USD (1)
每月增长:
48.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
63.70 USD (5.10%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD.s
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD.s
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +90.60 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +174.00 USD
最大连续亏损: -63.70 USD
Taking advantage of silver’s increased volatility in recent times, I decided to test the volumehedger.
Monthly 400$ expectation, risk 960$
