- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
67 (56.77%)
亏损交易:
51 (43.22%)
最好交易:
14.91 USD
最差交易:
-11.38 USD
毛利:
164.39 USD (855 653 pips)
毛利亏损:
-152.81 USD (763 946 pips)
最大连续赢利:
7 (13.36 USD)
最大连续盈利:
27.86 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
1.77%
最大入金加载:
4.99%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.19
长期交易:
39 (33.05%)
短期交易:
79 (66.95%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-3.00 USD
最大连续失误:
6 (-22.51 USD)
最大连续亏损:
-33.21 USD (4)
每月增长:
4.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.47 USD
最大值:
60.03 USD (21.32%)
相对跌幅:
结余:
21.32% (60.03 USD)
净值:
7.03% (19.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|92K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.91 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.36 USD
最大连续亏损: -22.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
282
USD
USD
3
100%
118
56%
2%
1.07
0.10
USD
USD
21%
1:500