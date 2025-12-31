- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
4 (80.00%)
亏损交易:
1 (20.00%)
最好交易:
46.24 USD
最差交易:
-26.09 USD
毛利:
95.95 USD (9 591 pips)
毛利亏损:
-26.09 USD (2 609 pips)
最大连续赢利:
3 (70.34 USD)
最大连续盈利:
70.34 USD (3)
夏普比率:
0.68
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.68
长期交易:
4 (80.00%)
短期交易:
1 (20.00%)
利润因子:
3.68
预期回报:
13.97 USD
平均利润:
23.99 USD
平均损失:
-26.09 USD
最大连续失误:
1 (-26.09 USD)
最大连续亏损:
-26.09 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26.09 USD (9.65%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|70
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|7K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +46.24 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +70.34 USD
最大连续亏损: -26.09 USD
