Negociações:
5
Negociações com lucro:
4 (80.00%)
Negociações com perda:
1 (20.00%)
Melhor negociação:
46.24 USD
Pior negociação:
-26.09 USD
Lucro bruto:
95.95 USD (9 591 pips)
Perda bruta:
-26.09 USD (2 609 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (70.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.34 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.68
Negociações longas:
4 (80.00%)
Negociações curtas:
1 (20.00%)
Fator de lucro:
3.68
Valor esperado:
13.97 USD
Lucro médio:
23.99 USD
Perda média:
-26.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-26.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.09 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
26.09 USD (9.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.24 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +70.34 USD
Máxima perda consecutiva: -26.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
1
