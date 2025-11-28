- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
128
盈利交易:
92 (71.87%)
亏损交易:
36 (28.13%)
最好交易:
476.80 USD
最差交易:
-119.65 USD
毛利:
2 168.52 USD (216 756 pips)
毛利亏损:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
最大连续赢利:
8 (76.14 USD)
最大连续盈利:
491.57 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
90.67%
最大入金加载:
11.05%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.62
长期交易:
89 (69.53%)
短期交易:
39 (30.47%)
利润因子:
1.80
预期回报:
7.52 USD
平均利润:
23.57 USD
平均损失:
-33.48 USD
最大连续失误:
7 (-155.84 USD)
最大连续亏损:
-155.84 USD (7)
每月增长:
64.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
266.33 USD (21.39%)
相对跌幅:
结余:
21.39% (266.33 USD)
净值:
17.93% (266.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|123
|USDCAD#
|4
|EURGBP#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|1K
|USDCAD#
|-65
|EURGBP#
|-6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|103K
|USDCAD#
|-6.1K
|EURGBP#
|-204
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +476.80 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +76.14 USD
最大连续亏损: -155.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
1、账户过去的表现不确保未来的回报，外汇有风险，投资需谨慎！
2、我的交易系统相对稳定，尽量控制风险；
3、跟单用户资金净值需要大于2000美金，设置跟单比例小于60%；切记不可重仓！！！
4、本系统以趋势交易为主，部分订单涉及恢复式交易，持仓时间可能较长。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
464%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
7
0%
128
71%
91%
1.79
7.52
USD
USD
21%
1:500