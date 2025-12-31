- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5
利益トレード:
4 (80.00%)
損失トレード:
1 (20.00%)
ベストトレード:
46.24 USD
最悪のトレード:
-26.09 USD
総利益:
95.95 USD (9 591 pips)
総損失:
-26.09 USD (2 609 pips)
最大連続の勝ち:
3 (70.34 USD)
最大連続利益:
70.34 USD (3)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.68
長いトレード:
4 (80.00%)
短いトレード:
1 (20.00%)
プロフィットファクター:
3.68
期待されたペイオフ:
13.97 USD
平均利益:
23.99 USD
平均損失:
-26.09 USD
最大連続の負け:
1 (-26.09 USD)
最大連続損失:
-26.09 USD (1)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
26.09 USD (9.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.24 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +70.34 USD
最大連続損失: -26.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
1
レビューなし