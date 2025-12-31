- Прирост
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
46.24 USD
Худший трейд:
-26.09 USD
Общая прибыль:
95.95 USD (9 591 pips)
Общий убыток:
-26.09 USD (2 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (70.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.34 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
4 (80.00%)
Коротких трейдов:
1 (20.00%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
13.97 USD
Средняя прибыль:
23.99 USD
Средний убыток:
-26.09 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-26.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.09 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
26.09 USD (9.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +46.24 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.34 USD
Макс. убыток в серии: -26.09 USD
