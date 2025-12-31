СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LIQ sweep
Xin Tan

LIQ sweep

Xin Tan
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
46.24 USD
Худший трейд:
-26.09 USD
Общая прибыль:
95.95 USD (9 591 pips)
Общий убыток:
-26.09 USD (2 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (70.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.34 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
4 (80.00%)
Коротких трейдов:
1 (20.00%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
13.97 USD
Средняя прибыль:
23.99 USD
Средний убыток:
-26.09 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-26.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.09 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
26.09 USD (9.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 70
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.24 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.34 USD
Макс. убыток в серии: -26.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

1
Нет отзывов
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
