Xin Tan

LIQ sweep

Xin Tan
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
4 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (20.00%)
Mejor transacción:
46.24 USD
Peor transacción:
-26.09 USD
Beneficio Bruto:
95.95 USD (9 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-26.09 USD (2 609 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (70.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.34 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.68
Transacciones Largas:
4 (80.00%)
Transacciones Cortas:
1 (20.00%)
Factor de Beneficio:
3.68
Beneficio Esperado:
13.97 USD
Beneficio medio:
23.99 USD
Pérdidas medias:
-26.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-26.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.09 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
26.09 USD (9.65%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 70
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.24 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +70.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

1
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
