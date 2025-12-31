- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
4 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (20.00%)
Mejor transacción:
46.24 USD
Peor transacción:
-26.09 USD
Beneficio Bruto:
95.95 USD (9 591 pips)
Pérdidas Brutas:
-26.09 USD (2 609 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (70.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.34 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.68
Transacciones Largas:
4 (80.00%)
Transacciones Cortas:
1 (20.00%)
Factor de Beneficio:
3.68
Beneficio Esperado:
13.97 USD
Beneficio medio:
23.99 USD
Pérdidas medias:
-26.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-26.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.09 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
26.09 USD (9.65%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +46.24 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +70.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
1
No hay comentarios