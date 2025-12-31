- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
46.24 USD
Worst Trade:
-26.09 USD
Profitto lordo:
95.95 USD (9 591 pips)
Perdita lorda:
-26.09 USD (2 609 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (70.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
13.97 USD
Profitto medio:
23.99 USD
Perdita media:
-26.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-26.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.09 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.09 USD (9.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.24 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +70.34 USD
Massima perdita consecutiva: -26.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
1
