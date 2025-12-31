SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LIQ sweep
Xin Tan

LIQ sweep

Xin Tan
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
4 (80.00%)
Verlusttrades:
1 (20.00%)
Bester Trade:
46.24 USD
Schlechtester Trade:
-26.09 USD
Bruttoprofit:
95.95 USD (9 591 pips)
Bruttoverlust:
-26.09 USD (2 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (70.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.34 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.68
Long-Positionen:
4 (80.00%)
Short-Positionen:
1 (20.00%)
Profit-Faktor:
3.68
Mathematische Gewinnerwartung:
13.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-26.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.09 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
26.09 USD (9.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 70
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.24 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

1
Keine Bewertungen
2025.12.31 16:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.31 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
