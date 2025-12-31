- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5
Gewinntrades:
4 (80.00%)
Verlusttrades:
1 (20.00%)
Bester Trade:
46.24 USD
Schlechtester Trade:
-26.09 USD
Bruttoprofit:
95.95 USD (9 591 pips)
Bruttoverlust:
-26.09 USD (2 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (70.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.34 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.68
Long-Positionen:
4 (80.00%)
Short-Positionen:
1 (20.00%)
Profit-Faktor:
3.68
Mathematische Gewinnerwartung:
13.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-26.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.09 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
26.09 USD (9.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.24 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.09 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
1
Keine Bewertungen