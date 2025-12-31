- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
46.24 USD
En kötü işlem:
-26.09 USD
Brüt kâr:
95.95 USD (9 591 pips)
Brüt zarar:
-26.09 USD (2 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (70.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.34 USD (3)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
13.97 USD
Ortalama kâr:
23.99 USD
Ortalama zarar:
-26.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-26.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.09 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.09 USD (9.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.24 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +70.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
