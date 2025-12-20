- 成长
交易:
223
盈利交易:
163 (73.09%)
亏损交易:
60 (26.91%)
最好交易:
59.03 USD
最差交易:
-46.81 USD
毛利:
1 138.79 USD (41 184 pips)
毛利亏损:
-445.63 USD (27 828 pips)
最大连续赢利:
21 (146.86 USD)
最大连续盈利:
146.86 USD (21)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.70%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.58
长期交易:
82 (36.77%)
短期交易:
141 (63.23%)
利润因子:
2.56
预期回报:
3.11 USD
平均利润:
6.99 USD
平均损失:
-7.43 USD
最大连续失误:
3 (-93.23 USD)
最大连续亏损:
-93.23 USD (3)
每月增长:
3.76%
年度预测:
45.68%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
3.05 USD
最大值:
105.35 USD (3.99%)
相对跌幅:
结余:
3.99% (105.35 USD)
净值:
0.37% (10.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|AUDNZD
|30
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|14
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|410
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|166
|NZDCAD
|118
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|-91
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|AUDNZD
|338
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|-9.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.03 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +146.86 USD
最大连续亏损: -93.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 122
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 591
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 46
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live18
|0.92 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2066
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 654
|
ICMarketsSC-Live04
|1.17 × 157
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
Live Signal for Fundamentals EA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
29
96%
223
73%
100%
2.55
3.11
USD
USD
4%
1:500