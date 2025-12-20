信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
223
盈利交易:
163 (73.09%)
亏损交易:
60 (26.91%)
最好交易:
59.03 USD
最差交易:
-46.81 USD
毛利:
1 138.79 USD (41 184 pips)
毛利亏损:
-445.63 USD (27 828 pips)
最大连续赢利:
21 (146.86 USD)
最大连续盈利:
146.86 USD (21)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.70%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.58
长期交易:
82 (36.77%)
短期交易:
141 (63.23%)
利润因子:
2.56
预期回报:
3.11 USD
平均利润:
6.99 USD
平均损失:
-7.43 USD
最大连续失误:
3 (-93.23 USD)
最大连续亏损:
-93.23 USD (3)
每月增长:
3.76%
年度预测:
45.68%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
3.05 USD
最大值:
105.35 USD (3.99%)
相对跌幅:
结余:
3.99% (105.35 USD)
净值:
0.37% (10.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 129
AUDNZD 30
AUDCAD 23
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 410
AUDNZD 70
AUDCAD 166
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.03 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +146.86 USD
最大连续亏损: -93.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
100 更多...
Live Signal for Fundamentals EA
没有评论
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
