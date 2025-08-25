- 成长
- 提取
交易:
347
盈利交易:
334 (96.25%)
亏损交易:
13 (3.75%)
最好交易:
6.35 USD
最差交易:
-33.16 USD
毛利:
599.78 USD (59 819 pips)
毛利亏损:
-256.42 USD (25 635 pips)
最大连续赢利:
104 (172.80 USD)
最大连续盈利:
173.03 USD (94)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
65.87%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
2.33
长期交易:
175 (50.43%)
短期交易:
172 (49.57%)
利润因子:
2.34
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
1.80 USD
平均损失:
-19.72 USD
最大连续失误:
3 (-59.93 USD)
最大连续亏损:
-65.23 USD (2)
每月增长:
27.00%
年度预测:
327.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.93 USD
最大值:
147.59 USD (48.68%)
相对跌幅:
结余:
48.68% (147.59 USD)
净值:
74.73% (116.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|343
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|34K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.35 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 94
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +172.80 USD
最大连续亏损: -59.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
