- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
9 (90.00%)
亏损交易:
1 (10.00%)
最好交易:
2.67 USD
最差交易:
-20.49 USD
毛利:
12.50 USD (1 246 pips)
毛利亏损:
-20.49 USD (2 049 pips)
最大连续赢利:
6 (8.52 USD)
最大连续盈利:
8.52 USD (6)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
22.85%
最大入金加载:
12.51%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.39
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
0.61
预期回报:
-0.80 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-20.49 USD
最大连续失误:
1 (-20.49 USD)
最大连续亏损:
-20.49 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.97 USD
最大值:
20.49 USD (18.88%)
相对跌幅:
结余:
18.88% (20.49 USD)
净值:
15.76% (13.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-803
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.67 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.52 USD
最大连续亏损: -20.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
92
USD
USD
1
100%
10
90%
23%
0.61
-0.80
USD
USD
19%
1:500