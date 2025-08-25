- Büyüme
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
135 (94.40%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (5.59%)
En iyi işlem:
6.35 USD
En kötü işlem:
-20.05 USD
Brüt kâr:
254.52 USD (25 387 pips)
Brüt zarar:
-159.96 USD (15 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (143.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.66 USD (74)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
65.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
71 (49.65%)
Satış işlemleri:
72 (50.35%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-20.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-59.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.93 USD (3)
Aylık büyüme:
34.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.93 USD
Maksimum:
147.59 USD (48.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.68% (147.59 USD)
Varlığa göre:
74.73% (116.26 USD)
|EURUSD
|143
|
|
|
|EURUSD
|95
|
|
|
|EURUSD
|9.4K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +143.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
Valutrades-Real
|3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
5
100%
143
94%
100%
1.59
0.66
USD
USD
75%
1:500