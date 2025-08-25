SinyallerBölümler
Simple Trade
Ahmad Khoirur Roziq

Simple Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
135 (94.40%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (5.59%)
En iyi işlem:
6.35 USD
En kötü işlem:
-20.05 USD
Brüt kâr:
254.52 USD (25 387 pips)
Brüt zarar:
-159.96 USD (15 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (143.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.66 USD (74)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
65.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
71 (49.65%)
Satış işlemleri:
72 (50.35%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-20.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-59.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.93 USD (3)
Aylık büyüme:
34.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.93 USD
Maksimum:
147.59 USD (48.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.68% (147.59 USD)
Varlığa göre:
74.73% (116.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 95
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.35 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +143.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 18:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Simple Trade
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
333
USD
5
100%
143
94%
100%
1.59
0.66
USD
75%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.