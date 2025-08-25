SegnaliSezioni
Ahmad Khoirur Roziq

Simple Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
135 (94.40%)
Loss Trade:
8 (5.59%)
Best Trade:
6.35 USD
Worst Trade:
-20.05 USD
Profitto lordo:
254.52 USD (25 387 pips)
Perdita lorda:
-159.96 USD (15 990 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (143.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.66 USD (74)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
65.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
71 (49.65%)
Short Trade:
72 (50.35%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-20.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-59.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.93 USD (3)
Crescita mensile:
34.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.93 USD
Massimale:
147.59 USD (48.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.68% (147.59 USD)
Per equità:
74.73% (116.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 95
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.35 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 74
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +143.66 USD
Massima perdita consecutiva: -59.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 18:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Simple Trade
30USD al mese
58%
0
0
USD
333
USD
5
100%
143
94%
100%
1.59
0.66
USD
75%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.