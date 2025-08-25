- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
135 (94.40%)
Loss Trade:
8 (5.59%)
Best Trade:
6.35 USD
Worst Trade:
-20.05 USD
Profitto lordo:
254.52 USD (25 387 pips)
Perdita lorda:
-159.96 USD (15 990 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (143.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.66 USD (74)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
65.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
71 (49.65%)
Short Trade:
72 (50.35%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-20.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-59.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.93 USD (3)
Crescita mensile:
34.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.93 USD
Massimale:
147.59 USD (48.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.68% (147.59 USD)
Per equità:
74.73% (116.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|95
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.35 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 74
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +143.66 USD
Massima perdita consecutiva: -59.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
58%
0
0
USD
USD
333
USD
USD
5
100%
143
94%
100%
1.59
0.66
USD
USD
75%
1:500