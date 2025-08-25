SinaisSeções
Ahmad Khoirur Roziq

Simple Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 193%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
349
Negociações com lucro:
336 (96.27%)
Negociações com perda:
13 (3.72%)
Melhor negociação:
6.35 USD
Pior negociação:
-33.16 USD
Lucro bruto:
603.17 USD (60 158 pips)
Perda bruta:
-256.42 USD (25 635 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (176.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.19 USD (106)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
65.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
176 (50.43%)
Negociações curtas:
173 (49.57%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
1.80 USD
Perda média:
-19.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-59.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.23 USD (2)
Crescimento mensal:
26.14%
Previsão anual:
317.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.93 USD
Máximo:
147.59 USD (48.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.68% (147.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.73% (116.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 349
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 347
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 35K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.35 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 106
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +176.19 USD
Máxima perda consecutiva: -59.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Sem comentários
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 21:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 18:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 17:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
