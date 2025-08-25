- Crescimento
Negociações:
349
Negociações com lucro:
336 (96.27%)
Negociações com perda:
13 (3.72%)
Melhor negociação:
6.35 USD
Pior negociação:
-33.16 USD
Lucro bruto:
603.17 USD (60 158 pips)
Perda bruta:
-256.42 USD (25 635 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
106 (176.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.19 USD (106)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
65.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
176 (50.43%)
Negociações curtas:
173 (49.57%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
1.80 USD
Perda média:
-19.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-59.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-65.23 USD (2)
Crescimento mensal:
26.14%
Previsão anual:
317.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.93 USD
Máximo:
147.59 USD (48.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.68% (147.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.73% (116.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|349
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|347
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
