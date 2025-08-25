- Wachstum
Trades insgesamt:
355
Gewinntrades:
342 (96.33%)
Verlusttrades:
13 (3.66%)
Bester Trade:
6.35 USD
Schlechtester Trade:
-33.16 USD
Bruttoprofit:
611.46 USD (60 984 pips)
Bruttoverlust:
-256.42 USD (25 635 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
112 (184.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.48 USD (112)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
65.87%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.41
Long-Positionen:
179 (50.42%)
Short-Positionen:
176 (49.58%)
Profit-Faktor:
2.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-59.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.23 USD (2)
Wachstum pro Monat :
26.02%
Jahresprognose:
315.73%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.93 USD
Maximaler:
147.59 USD (48.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.68% (147.59 USD)
Kapital:
74.73% (116.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|355
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
