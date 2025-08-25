리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 XMGlobal-Real 30 0.00 × 2 EGlobal-Cent5 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 DooFintech-Live 5 0.14 × 156 XMGlobal-Real 21 0.15 × 27 XMGlobal-Real 18 0.24 × 17 XMGlobal-Real 27 0.40 × 166 XMGlobal-Real 26 0.50 × 2 XMGlobal-Real 8 0.65 × 378 BlackBullMarkets-Live 1.07 × 14 Valutrades-Real 3.50 × 8 XMGlobal-Real 35 4.25 × 20