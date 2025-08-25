- 자본
- 축소
트레이드:
373
이익 거래:
360 (96.51%)
손실 거래:
13 (3.49%)
최고의 거래:
6.35 USD
최악의 거래:
-33.16 USD
총 수익:
639.18 USD (63 750 pips)
총 손실:
-256.42 USD (25 635 pips)
연속 최대 이익:
130 (212.20 USD)
연속 최대 이익:
212.20 USD (130)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
65.87%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.59
롱(주식매수):
187 (50.13%)
숏(주식차입매도):
186 (49.87%)
수익 요인:
2.49
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
1.78 USD
평균 손실:
-19.72 USD
연속 최대 손실:
3 (-59.93 USD)
연속 최대 손실:
-65.23 USD (2)
월별 성장률:
28.20%
연간 예측:
342.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.93 USD
최대한의:
147.59 USD (48.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.68% (147.59 USD)
자본금별:
74.73% (116.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|383
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|38K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.35 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 130
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +212.20 USD
연속 최대 손실: -59.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
213%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
20
100%
373
96%
100%
2.49
1.03
USD
USD
75%
1:500