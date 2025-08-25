시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Simple Trade
Ahmad Khoirur Roziq

Simple Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 213%
XMGlobal-Real 8
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
373
이익 거래:
360 (96.51%)
손실 거래:
13 (3.49%)
최고의 거래:
6.35 USD
최악의 거래:
-33.16 USD
총 수익:
639.18 USD (63 750 pips)
총 손실:
-256.42 USD (25 635 pips)
연속 최대 이익:
130 (212.20 USD)
연속 최대 이익:
212.20 USD (130)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
65.87%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.59
롱(주식매수):
187 (50.13%)
숏(주식차입매도):
186 (49.87%)
수익 요인:
2.49
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
1.78 USD
평균 손실:
-19.72 USD
연속 최대 손실:
3 (-59.93 USD)
연속 최대 손실:
-65.23 USD (2)
월별 성장률:
28.20%
연간 예측:
342.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.93 USD
최대한의:
147.59 USD (48.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.68% (147.59 USD)
자본금별:
74.73% (116.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 383
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 38K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.35 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 130
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +212.20 USD
연속 최대 손실: -59.93 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 21:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 18:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 17:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Simple Trade
월별 30 USD
213%
0
0
USD
496
USD
20
100%
373
96%
100%
2.49
1.03
USD
75%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.