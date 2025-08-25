SignauxSections
Ahmad Khoirur Roziq

Simple Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
143
Bénéfice trades:
135 (94.40%)
Perte trades:
8 (5.59%)
Meilleure transaction:
6.35 USD
Pire transaction:
-20.05 USD
Bénéfice brut:
254.52 USD (25 387 pips)
Perte brute:
-159.96 USD (15 990 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (143.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.66 USD (74)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
65.87%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
71 (49.65%)
Courts trades:
72 (50.35%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
1.89 USD
Perte moyenne:
-20.00 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-59.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.93 USD (3)
Croissance mensuelle:
34.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.93 USD
Maximal:
147.59 USD (48.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.68% (147.59 USD)
Par fonds propres:
74.73% (116.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 95
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.35 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 74
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +143.66 USD
Perte consécutive maximale: -59.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Aucun avis
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 18:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Simple Trade
30 USD par mois
58%
0
0
USD
333
USD
5
100%
143
94%
100%
1.59
0.66
USD
75%
1:500
Copier

