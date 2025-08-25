- Incremento
Total de Trades:
349
Transacciones Rentables:
336 (96.27%)
Transacciones Irrentables:
13 (3.72%)
Mejor transacción:
6.35 USD
Peor transacción:
-33.16 USD
Beneficio Bruto:
603.17 USD (60 158 pips)
Pérdidas Brutas:
-256.42 USD (25 635 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
106 (176.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
176.19 USD (106)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
65.87%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
176 (50.43%)
Transacciones Cortas:
173 (49.57%)
Factor de Beneficio:
2.35
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
1.80 USD
Pérdidas medias:
-19.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-59.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.23 USD (2)
Crecimiento al mes:
26.14%
Pronóstico anual:
317.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.93 USD
Máxima:
147.59 USD (48.68%)
Reducción relativa:
De balance:
48.68% (147.59 USD)
De fondos:
74.73% (116.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|349
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|347
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.35 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 106
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +176.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -59.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
