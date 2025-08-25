- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
349
利益トレード:
336 (96.27%)
損失トレード:
13 (3.72%)
ベストトレード:
6.35 USD
最悪のトレード:
-33.16 USD
総利益:
603.17 USD (60 158 pips)
総損失:
-256.42 USD (25 635 pips)
最大連続の勝ち:
106 (176.19 USD)
最大連続利益:
176.19 USD (106)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
65.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
176 (50.43%)
短いトレード:
173 (49.57%)
プロフィットファクター:
2.35
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
1.80 USD
平均損失:
-19.72 USD
最大連続の負け:
3 (-59.93 USD)
最大連続損失:
-65.23 USD (2)
月間成長:
26.14%
年間予想:
317.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.93 USD
最大の:
147.59 USD (48.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.68% (147.59 USD)
エクイティによる:
74.73% (116.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|349
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|347
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.35 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 106
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +176.19 USD
最大連続損失: -59.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
193%
0
0
USD
USD
479
USD
USD
18
100%
349
96%
100%
2.35
0.99
USD
USD
75%
1:500