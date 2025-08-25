СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Simple Trade
Ahmad Khoirur Roziq

Simple Trade

Ahmad Khoirur Roziq
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 191%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
347
Прибыльных трейдов:
334 (96.25%)
Убыточных трейдов:
13 (3.75%)
Лучший трейд:
6.35 USD
Худший трейд:
-33.16 USD
Общая прибыль:
599.78 USD (59 819 pips)
Общий убыток:
-256.42 USD (25 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (172.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.03 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
65.87%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
175 (50.43%)
Коротких трейдов:
172 (49.57%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-19.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-59.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.23 USD (2)
Прирост в месяц:
27.00%
Годовой прогноз:
327.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.93 USD
Максимальная:
147.59 USD (48.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.68% (147.59 USD)
По эквити:
74.73% (116.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 343
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 34K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.35 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 94
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +172.80 USD
Макс. убыток в серии: -59.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 18:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 21:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 18:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 00:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 17:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Simple Trade
30 USD в месяц
191%
0
0
USD
476
USD
18
100%
347
96%
100%
2.33
0.99
USD
75%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.