Всего трейдов:
347
Прибыльных трейдов:
334 (96.25%)
Убыточных трейдов:
13 (3.75%)
Лучший трейд:
6.35 USD
Худший трейд:
-33.16 USD
Общая прибыль:
599.78 USD (59 819 pips)
Общий убыток:
-256.42 USD (25 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (172.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.03 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
65.87%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
175 (50.43%)
Коротких трейдов:
172 (49.57%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-19.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-59.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-65.23 USD (2)
Прирост в месяц:
27.00%
Годовой прогноз:
327.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.93 USD
Максимальная:
147.59 USD (48.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.68% (147.59 USD)
По эквити:
74.73% (116.26 USD)
Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|347
|
Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|343
|
Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|34K
|
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
