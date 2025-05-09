信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid High Risk

Magma Software Solutions UG
可靠性
33
0 / 0 USD
增长自 2025 729%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 398
盈利交易:
4 121 (93.70%)
亏损交易:
277 (6.30%)
最好交易:
17.68 EUR
最差交易:
-76.55 EUR
毛利:
5 184.60 EUR (829 708 pips)
毛利亏损:
-2 594.94 EUR (404 272 pips)
最大连续赢利:
341 (330.09 EUR)
最大连续盈利:
378.38 EUR (316)
夏普比率:
0.26
交易活动:
99.49%
最大入金加载:
32.14%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.29
长期交易:
1 922 (43.70%)
短期交易:
2 476 (56.30%)
利润因子:
2.00
预期回报:
0.59 EUR
平均利润:
1.26 EUR
平均损失:
-9.37 EUR
最大连续失误:
8 (-156.90 EUR)
最大连续亏损:
-194.91 EUR (5)
每月增长:
5.99%
年度预测:
72.68%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
603.08 EUR (19.29%)
相对跌幅:
结余:
20.01% (603.11 EUR)
净值:
65.70% (1 357.72 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 510
EURJPY 250
GBPAUD 224
EURCAD 218
AUDCAD 212
GBPCAD 205
AUDJPY 202
AUDNZD 198
NZDCAD 149
AUDUSD 148
GBPSGD 146
NZDJPY 143
CHFSGD 143
CHFJPY 139
NZDCHF 127
AUDCHF 122
CADCHF 112
USDSGD 112
USDCHF 107
NZDUSD 106
SGDJPY 96
AUDSGD 84
EURUSD 79
EURAUD 76
GBPUSD 74
USDJPY 73
EURNZD 60
CADJPY 54
GBPCHF 50
GBPJPY 48
EURCHF 38
EURSGD 37
EURGBP 33
USDCAD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 407
EURJPY 5
GBPAUD 240
EURCAD 165
AUDCAD 62
GBPCAD 64
AUDJPY 218
AUDNZD -553
NZDCAD 101
AUDUSD 131
GBPSGD 108
NZDJPY 150
CHFSGD 247
CHFJPY -264
NZDCHF 146
AUDCHF 187
CADCHF 120
USDSGD 45
USDCHF 118
NZDUSD 111
SGDJPY 117
AUDSGD 76
EURUSD 138
EURAUD 135
GBPUSD 95
USDJPY 59
EURNZD 59
CADJPY 103
GBPCHF 90
GBPJPY 96
EURCHF 71
EURSGD 41
EURGBP 49
USDCAD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 81K
EURJPY 7.3K
GBPAUD 43K
EURCAD 25K
AUDCAD 13K
GBPCAD 14K
AUDJPY 37K
AUDNZD -88K
NZDCAD 16K
AUDUSD 15K
GBPSGD 17K
NZDJPY 25K
CHFSGD 33K
CHFJPY -40K
NZDCHF 12K
AUDCHF 16K
CADCHF 10K
USDSGD 10K
USDCHF 10K
NZDUSD 13K
SGDJPY 20K
AUDSGD 12K
EURUSD 14K
EURAUD 19K
GBPUSD 11K
USDJPY 11K
EURNZD 11K
CADJPY 16K
GBPCHF 7K
GBPJPY 15K
EURCHF 6.6K
EURSGD 7.1K
EURGBP 4K
USDCAD 4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.68 EUR
最差交易: -77 EUR
最大连续赢利: 316
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +330.09 EUR
最大连续亏损: -156.90 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: High Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


