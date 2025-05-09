- 成长
交易:
1 885
盈利交易:
1 781 (94.48%)
亏损交易:
104 (5.52%)
最好交易:
17.70 EUR
最差交易:
-73.14 EUR
毛利:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
毛利亏损:
-937.00 EUR (144 606 pips)
最大连续赢利:
241 (227.76 EUR)
最大连续盈利:
227.76 EUR (241)
夏普比率:
0.21
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
9.80%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.63
长期交易:
805 (42.71%)
短期交易:
1 080 (57.29%)
利润因子:
2.00
预期回报:
0.50 EUR
平均利润:
1.05 EUR
平均损失:
-9.01 EUR
最大连续失误:
8 (-107.53 EUR)
最大连续亏损:
-194.91 EUR (5)
每月增长:
0.81%
年度预测:
9.86%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.09 EUR
最大值:
257.61 EUR (16.95%)
相对跌幅:
结余:
16.93% (257.61 EUR)
净值:
36.08% (536.21 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|293
|EURJPY
|150
|GBPAUD
|132
|AUDCAD
|127
|GBPSGD
|95
|NZDJPY
|94
|NZDCAD
|91
|USDCHF
|74
|AUDCHF
|72
|EURCAD
|68
|AUDNZD
|65
|USDSGD
|60
|SGDJPY
|60
|CHFSGD
|57
|NZDUSD
|53
|GBPCAD
|53
|CHFJPY
|47
|AUDSGD
|35
|CADJPY
|31
|EURSGD
|27
|NZDCHF
|24
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|21
|USDJPY
|20
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|19
|EURNZD
|16
|USDCAD
|12
|GBPJPY
|12
|EURCHF
|9
|AUDUSD
|9
|CADCHF
|8
|GBPCHF
|4
|EURGBP
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|143
|EURJPY
|83
|GBPAUD
|95
|AUDCAD
|49
|GBPSGD
|49
|NZDJPY
|83
|NZDCAD
|47
|USDCHF
|69
|AUDCHF
|96
|EURCAD
|55
|AUDNZD
|-94
|USDSGD
|20
|SGDJPY
|59
|CHFSGD
|70
|NZDUSD
|46
|GBPCAD
|51
|CHFJPY
|-223
|AUDSGD
|19
|CADJPY
|50
|EURSGD
|20
|NZDCHF
|31
|EURAUD
|44
|AUDJPY
|-22
|USDJPY
|45
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|30
|EURNZD
|-10
|USDCAD
|10
|GBPJPY
|39
|EURCHF
|21
|AUDUSD
|18
|CADCHF
|15
|GBPCHF
|16
|EURGBP
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|31K
|EURJPY
|15K
|GBPAUD
|18K
|AUDCAD
|8.5K
|GBPSGD
|8.1K
|NZDJPY
|14K
|NZDCAD
|7.7K
|USDCHF
|6.1K
|AUDCHF
|8.4K
|EURCAD
|8.4K
|AUDNZD
|-15K
|USDSGD
|4.6K
|SGDJPY
|9.6K
|CHFSGD
|10K
|NZDUSD
|5.1K
|GBPCAD
|9.3K
|CHFJPY
|-35K
|AUDSGD
|3.4K
|CADJPY
|8K
|EURSGD
|4.1K
|NZDCHF
|2.7K
|EURAUD
|6.1K
|AUDJPY
|-2.4K
|USDJPY
|8.1K
|EURUSD
|3.3K
|GBPUSD
|3.4K
|EURNZD
|-1.3K
|USDCAD
|1.6K
|GBPJPY
|5.5K
|EURCHF
|1.9K
|AUDUSD
|2K
|CADCHF
|1.3K
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|796
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +17.70 EUR
最差交易: -73 EUR
最大连续赢利: 241
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +227.76 EUR
最大连续亏损: -107.53 EUR
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: Low Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
