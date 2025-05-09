信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Burning Grid Low Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 199 USD per 
增长自 2025 187%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 885
盈利交易:
1 781 (94.48%)
亏损交易:
104 (5.52%)
最好交易:
17.70 EUR
最差交易:
-73.14 EUR
毛利:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
毛利亏损:
-937.00 EUR (144 606 pips)
最大连续赢利:
241 (227.76 EUR)
最大连续盈利:
227.76 EUR (241)
夏普比率:
0.21
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
9.80%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.63
长期交易:
805 (42.71%)
短期交易:
1 080 (57.29%)
利润因子:
2.00
预期回报:
0.50 EUR
平均利润:
1.05 EUR
平均损失:
-9.01 EUR
最大连续失误:
8 (-107.53 EUR)
最大连续亏损:
-194.91 EUR (5)
每月增长:
0.81%
年度预测:
9.86%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.09 EUR
最大值:
257.61 EUR (16.95%)
相对跌幅:
结余:
16.93% (257.61 EUR)
净值:
36.08% (536.21 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 293
EURJPY 150
GBPAUD 132
AUDCAD 127
GBPSGD 95
NZDJPY 94
NZDCAD 91
USDCHF 74
AUDCHF 72
EURCAD 68
AUDNZD 65
USDSGD 60
SGDJPY 60
CHFSGD 57
NZDUSD 53
GBPCAD 53
CHFJPY 47
AUDSGD 35
CADJPY 31
EURSGD 27
NZDCHF 24
EURAUD 24
AUDJPY 21
USDJPY 20
EURUSD 19
GBPUSD 19
EURNZD 16
USDCAD 12
GBPJPY 12
EURCHF 9
AUDUSD 9
CADCHF 8
GBPCHF 4
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 143
EURJPY 83
GBPAUD 95
AUDCAD 49
GBPSGD 49
NZDJPY 83
NZDCAD 47
USDCHF 69
AUDCHF 96
EURCAD 55
AUDNZD -94
USDSGD 20
SGDJPY 59
CHFSGD 70
NZDUSD 46
GBPCAD 51
CHFJPY -223
AUDSGD 19
CADJPY 50
EURSGD 20
NZDCHF 31
EURAUD 44
AUDJPY -22
USDJPY 45
EURUSD 33
GBPUSD 30
EURNZD -10
USDCAD 10
GBPJPY 39
EURCHF 21
AUDUSD 18
CADCHF 15
GBPCHF 16
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 31K
EURJPY 15K
GBPAUD 18K
AUDCAD 8.5K
GBPSGD 8.1K
NZDJPY 14K
NZDCAD 7.7K
USDCHF 6.1K
AUDCHF 8.4K
EURCAD 8.4K
AUDNZD -15K
USDSGD 4.6K
SGDJPY 9.6K
CHFSGD 10K
NZDUSD 5.1K
GBPCAD 9.3K
CHFJPY -35K
AUDSGD 3.4K
CADJPY 8K
EURSGD 4.1K
NZDCHF 2.7K
EURAUD 6.1K
AUDJPY -2.4K
USDJPY 8.1K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 3.4K
EURNZD -1.3K
USDCAD 1.6K
GBPJPY 5.5K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 2K
CADCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.70 EUR
最差交易: -73 EUR
最大连续赢利: 241
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +227.76 EUR
最大连续亏损: -107.53 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026



没有评论
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Burning Grid Low Risk
每月199 USD
187%
0
0
USD
1.4K
EUR
33
99%
1 885
94%
99%
1.99
0.50
EUR
36%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载