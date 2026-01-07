- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
10 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
18.52 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
53.79 USD (856 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
10 (53.79 USD)
最大连续盈利:
53.79 USD (10)
夏普比率:
0.90
交易活动:
66.70%
最大入金加载:
0.73%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.00
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.38 USD
平均利润:
5.38 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.23% (193.94 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.52 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +53.79 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
iFunds Live Signal
07.01.2026
Newly created cause of Scale-Up to 85K with earned profits
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
--------------------------------------------------------------------------
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
