- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 725
盈利交易:
8 194 (69.88%)
亏损交易:
3 531 (30.12%)
最好交易:
537.05 USD
最差交易:
-886.43 USD
毛利:
88 239.17 USD (1 252 371 pips)
毛利亏损:
-71 548.76 USD (1 325 457 pips)
最大连续赢利:
47 (134.77 USD)
最大连续盈利:
721.43 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.55%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
282
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.64
长期交易:
6 053 (51.62%)
短期交易:
5 672 (48.38%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.42 USD
平均利润:
10.77 USD
平均损失:
-20.26 USD
最大连续失误:
10 (-630.33 USD)
最大连续亏损:
-1 604.55 USD (2)
每月增长:
-5.57%
年度预测:
-66.94%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 315.54 USD (14.99%)
相对跌幅:
结余:
15.47% (6 296.48 USD)
净值:
39.11% (12 395.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2429
|EURAUD
|1446
|EURUSD
|1020
|GBPCAD
|785
|AUDCAD
|717
|USDCAD
|717
|AUDUSD
|663
|GBPUSD
|601
|NZDUSD
|545
|EURJPY
|462
|EURCAD
|414
|AUDNZD
|392
|AUDCHF
|283
|CADCHF
|254
|EURCHF
|230
|GBPCHF
|229
|EURGBP
|215
|GBPAUD
|81
|AUDSGD
|73
|EURNZD
|59
|EURSGD
|54
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|XAUUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|3.5K
|EURAUD
|952
|EURUSD
|4.7K
|GBPCAD
|-572
|AUDCAD
|2.4K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|470
|EURCAD
|94
|AUDNZD
|217
|AUDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|EURCHF
|617
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|-1.6K
|GBPAUD
|85
|AUDSGD
|14
|EURNZD
|87
|EURSGD
|13
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-1
|XAUUSD
|-884
|NZDCAD
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|-22K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|603
|GBPCAD
|-33K
|AUDCAD
|18K
|USDCAD
|-18K
|AUDUSD
|931
|GBPUSD
|-6.8K
|NZDUSD
|827
|EURJPY
|3.7K
|EURCAD
|-10K
|AUDNZD
|-4.6K
|AUDCHF
|5.2K
|CADCHF
|5.5K
|EURCHF
|-2.1K
|GBPCHF
|5.8K
|EURGBP
|-1.8K
|GBPAUD
|2.6K
|AUDSGD
|-1.1K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|1.3K
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-310
|XAUUSD
|-356
|NZDCAD
|179
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +537.05 USD
最差交易: -886 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +134.77 USD
最大连续亏损: -630.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月79 USD
51%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
31
95%
11 725
69%
100%
1.23
1.42
USD
USD
39%
1:500