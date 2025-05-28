信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 79 USD per 
增长自 2025 51%
VantageInternational-Live 3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 725
盈利交易:
8 194 (69.88%)
亏损交易:
3 531 (30.12%)
最好交易:
537.05 USD
最差交易:
-886.43 USD
毛利:
88 239.17 USD (1 252 371 pips)
毛利亏损:
-71 548.76 USD (1 325 457 pips)
最大连续赢利:
47 (134.77 USD)
最大连续盈利:
721.43 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.55%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
282
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.64
长期交易:
6 053 (51.62%)
短期交易:
5 672 (48.38%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.42 USD
平均利润:
10.77 USD
平均损失:
-20.26 USD
最大连续失误:
10 (-630.33 USD)
最大连续亏损:
-1 604.55 USD (2)
每月增长:
-5.57%
年度预测:
-66.94%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 315.54 USD (14.99%)
相对跌幅:
结余:
15.47% (6 296.48 USD)
净值:
39.11% (12 395.91 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 2429
EURAUD 1446
EURUSD 1020
GBPCAD 785
AUDCAD 717
USDCAD 717
AUDUSD 663
GBPUSD 601
NZDUSD 545
EURJPY 462
EURCAD 414
AUDNZD 392
AUDCHF 283
CADCHF 254
EURCHF 230
GBPCHF 229
EURGBP 215
GBPAUD 81
AUDSGD 73
EURNZD 59
EURSGD 54
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 3.5K
EURAUD 952
EURUSD 4.7K
GBPCAD -572
AUDCAD 2.4K
USDCAD -1.2K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 470
EURCAD 94
AUDNZD 217
AUDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
EURCHF 617
GBPCHF 1.3K
EURGBP -1.6K
GBPAUD 85
AUDSGD 14
EURNZD 87
EURSGD 13
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD -22K
EURAUD -19K
EURUSD 603
GBPCAD -33K
AUDCAD 18K
USDCAD -18K
AUDUSD 931
GBPUSD -6.8K
NZDUSD 827
EURJPY 3.7K
EURCAD -10K
AUDNZD -4.6K
AUDCHF 5.2K
CADCHF 5.5K
EURCHF -2.1K
GBPCHF 5.8K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 2.6K
AUDSGD -1.1K
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +537.05 USD
最差交易: -886 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +134.77 USD
最大连续亏损: -630.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
没有评论
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TK Shot2
每月79 USD
51%
0
0
USD
26K
USD
31
95%
11 725
69%
100%
1.23
1.42
USD
39%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载