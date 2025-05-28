- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 711
Прибыльных трейдов:
8 185 (69.89%)
Убыточных трейдов:
3 526 (30.11%)
Лучший трейд:
537.05 USD
Худший трейд:
-886.43 USD
Общая прибыль:
88 220.71 USD (1 250 419 pips)
Общий убыток:
-71 543.57 USD (1 324 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (134.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
721.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.55%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
346
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
6 041 (51.58%)
Коротких трейдов:
5 670 (48.42%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
10.78 USD
Средний убыток:
-20.29 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-630.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 604.55 USD (2)
Прирост в месяц:
-5.33%
Годовой прогноз:
-64.67%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 315.54 USD (14.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.47% (6 296.48 USD)
По эквити:
39.11% (12 395.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2427
|EURAUD
|1446
|EURUSD
|1020
|GBPCAD
|785
|AUDCAD
|717
|USDCAD
|717
|AUDUSD
|663
|GBPUSD
|601
|NZDUSD
|545
|EURJPY
|454
|EURCAD
|414
|AUDNZD
|390
|AUDCHF
|283
|CADCHF
|254
|EURCHF
|230
|GBPCHF
|229
|EURGBP
|215
|GBPAUD
|79
|AUDSGD
|73
|EURNZD
|59
|EURSGD
|54
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|XAUUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|3.5K
|EURAUD
|952
|EURUSD
|4.7K
|GBPCAD
|-572
|AUDCAD
|2.4K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|463
|EURCAD
|94
|AUDNZD
|216
|AUDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|EURCHF
|617
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|-1.6K
|GBPAUD
|83
|AUDSGD
|14
|EURNZD
|87
|EURSGD
|13
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-1
|XAUUSD
|-884
|NZDCAD
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|-22K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|603
|GBPCAD
|-33K
|AUDCAD
|18K
|USDCAD
|-18K
|AUDUSD
|931
|GBPUSD
|-6.8K
|NZDUSD
|827
|EURJPY
|3.4K
|EURCAD
|-10K
|AUDNZD
|-4.8K
|AUDCHF
|5.2K
|CADCHF
|5.5K
|EURCHF
|-2.1K
|GBPCHF
|5.8K
|EURGBP
|-1.8K
|GBPAUD
|2.2K
|AUDSGD
|-1.1K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|1.3K
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-310
|XAUUSD
|-356
|NZDCAD
|179
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +537.05 USD
Худший трейд: -886 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +134.77 USD
Макс. убыток в серии: -630.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
79 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
31
95%
11 711
69%
100%
1.23
1.42
USD
USD
39%
1:500