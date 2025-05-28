СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 79 USD в месяц
прирост с 2025 51%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 711
Прибыльных трейдов:
8 185 (69.89%)
Убыточных трейдов:
3 526 (30.11%)
Лучший трейд:
537.05 USD
Худший трейд:
-886.43 USD
Общая прибыль:
88 220.71 USD (1 250 419 pips)
Общий убыток:
-71 543.57 USD (1 324 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (134.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
721.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.55%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
346
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
6 041 (51.58%)
Коротких трейдов:
5 670 (48.42%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
10.78 USD
Средний убыток:
-20.29 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-630.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 604.55 USD (2)
Прирост в месяц:
-5.33%
Годовой прогноз:
-64.67%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 315.54 USD (14.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.47% (6 296.48 USD)
По эквити:
39.11% (12 395.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 2427
EURAUD 1446
EURUSD 1020
GBPCAD 785
AUDCAD 717
USDCAD 717
AUDUSD 663
GBPUSD 601
NZDUSD 545
EURJPY 454
EURCAD 414
AUDNZD 390
AUDCHF 283
CADCHF 254
EURCHF 230
GBPCHF 229
EURGBP 215
GBPAUD 79
AUDSGD 73
EURNZD 59
EURSGD 54
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 3.5K
EURAUD 952
EURUSD 4.7K
GBPCAD -572
AUDCAD 2.4K
USDCAD -1.2K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 463
EURCAD 94
AUDNZD 216
AUDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
EURCHF 617
GBPCHF 1.3K
EURGBP -1.6K
GBPAUD 83
AUDSGD 14
EURNZD 87
EURSGD 13
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD -22K
EURAUD -19K
EURUSD 603
GBPCAD -33K
AUDCAD 18K
USDCAD -18K
AUDUSD 931
GBPUSD -6.8K
NZDUSD 827
EURJPY 3.4K
EURCAD -10K
AUDNZD -4.8K
AUDCHF 5.2K
CADCHF 5.5K
EURCHF -2.1K
GBPCHF 5.8K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 2.2K
AUDSGD -1.1K
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +537.05 USD
Худший трейд: -886 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +134.77 USD
Макс. убыток в серии: -630.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Нет отзывов
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.