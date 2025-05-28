SignauxSections
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 44%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 065
Bénéfice trades:
4 944 (69.97%)
Perte trades:
2 121 (30.02%)
Meilleure transaction:
537.05 USD
Pire transaction:
-886.43 USD
Bénéfice brut:
62 356.24 USD (747 404 pips)
Perte brute:
-49 536.05 USD (777 156 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (134.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
721.43 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.55%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
330
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.03
Longs trades:
3 645 (51.59%)
Courts trades:
3 420 (48.41%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.81 USD
Bénéfice moyen:
12.61 USD
Perte moyenne:
-23.36 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-630.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 604.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.94%
Prévision annuelle:
59.99%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 315.54 USD (14.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.47% (6 296.48 USD)
Par fonds propres:
39.11% (12 395.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 1369
EURAUD 1063
EURUSD 683
GBPCAD 510
USDCAD 488
AUDUSD 433
AUDCAD 416
NZDUSD 371
GBPUSD 348
EURCAD 315
GBPCHF 229
AUDCHF 156
EURCHF 127
CADCHF 119
EURGBP 83
AUDSGD 73
GBPAUD 67
EURNZD 59
EURSGD 54
AUDNZD 46
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 2.7K
EURAUD 1.2K
EURUSD 3.7K
GBPCAD 2
USDCAD 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD 2K
NZDUSD 1.9K
GBPUSD -1.7K
EURCAD -69
GBPCHF 1.3K
AUDCHF 992
EURCHF 471
CADCHF 933
EURGBP -2.2K
AUDSGD 14
GBPAUD 68
EURNZD 87
EURSGD 13
AUDNZD -129
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -18K
EURAUD -6K
EURUSD -5.6K
GBPCAD -12K
USDCAD 3.8K
AUDUSD 3.4K
AUDCAD 8K
NZDUSD 5.6K
GBPUSD -4.5K
EURCAD -13K
GBPCHF 5.8K
AUDCHF 6K
EURCHF 3.9K
CADCHF 3.7K
EURGBP -8.1K
AUDSGD -1.1K
GBPAUD -20
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
AUDNZD -4.7K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +537.05 USD
Pire transaction: -886 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +134.77 USD
Perte consécutive maximale: -630.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Aucun avis
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 02:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
