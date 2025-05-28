- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 092
Profit Trade:
4 965 (70.00%)
Loss Trade:
2 127 (29.99%)
Best Trade:
537.05 USD
Worst Trade:
-886.43 USD
Profitto lordo:
62 462.80 USD (749 929 pips)
Perdita lorda:
-49 598.69 USD (780 111 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (134.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
721.43 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.55%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
339
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
3 669 (51.73%)
Short Trade:
3 423 (48.27%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
12.58 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-630.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 604.55 USD (2)
Crescita mensile:
6.32%
Previsione annuale:
76.72%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 315.54 USD (14.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.47% (6 296.48 USD)
Per equità:
39.11% (12 395.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|1374
|EURAUD
|1064
|EURUSD
|683
|GBPCAD
|520
|USDCAD
|488
|AUDUSD
|434
|AUDCAD
|416
|NZDUSD
|373
|GBPUSD
|352
|EURCAD
|315
|GBPCHF
|229
|AUDCHF
|156
|EURCHF
|127
|CADCHF
|121
|EURGBP
|83
|AUDSGD
|73
|GBPAUD
|67
|EURNZD
|59
|EURSGD
|54
|AUDNZD
|48
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|XAUUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|2.7K
|EURAUD
|1.2K
|EURUSD
|3.7K
|GBPCAD
|11
|USDCAD
|1.2K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCAD
|2K
|NZDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|-1.7K
|EURCAD
|-69
|GBPCHF
|1.3K
|AUDCHF
|992
|EURCHF
|471
|CADCHF
|942
|EURGBP
|-2.2K
|AUDSGD
|14
|GBPAUD
|68
|EURNZD
|87
|EURSGD
|13
|AUDNZD
|-124
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-1
|XAUUSD
|-884
|NZDCAD
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|-18K
|EURAUD
|-5.9K
|EURUSD
|-5.6K
|GBPCAD
|-12K
|USDCAD
|3.8K
|AUDUSD
|3.5K
|AUDCAD
|8K
|NZDUSD
|4.1K
|GBPUSD
|-4.1K
|EURCAD
|-13K
|GBPCHF
|5.8K
|AUDCHF
|6K
|EURCHF
|3.9K
|CADCHF
|3.8K
|EURGBP
|-8.1K
|AUDSGD
|-1.1K
|GBPAUD
|-20
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|1.3K
|AUDNZD
|-4.6K
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-310
|XAUUSD
|-356
|NZDCAD
|179
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +537.05 USD
Worst Trade: -886 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +134.77 USD
Massima perdita consecutiva: -630.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|2.13 × 56
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
79USD al mese
44%
0
0
USD
USD
43K
USD
USD
18
95%
7 092
70%
100%
1.25
1.81
USD
USD
39%
1:500