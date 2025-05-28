SegnaliSezioni
TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 79 USD al mese
crescita dal 2025 44%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 092
Profit Trade:
4 965 (70.00%)
Loss Trade:
2 127 (29.99%)
Best Trade:
537.05 USD
Worst Trade:
-886.43 USD
Profitto lordo:
62 462.80 USD (749 929 pips)
Perdita lorda:
-49 598.69 USD (780 111 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (134.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
721.43 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.55%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
339
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
3 669 (51.73%)
Short Trade:
3 423 (48.27%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
12.58 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-630.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 604.55 USD (2)
Crescita mensile:
6.32%
Previsione annuale:
76.72%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 315.54 USD (14.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.47% (6 296.48 USD)
Per equità:
39.11% (12 395.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 1374
EURAUD 1064
EURUSD 683
GBPCAD 520
USDCAD 488
AUDUSD 434
AUDCAD 416
NZDUSD 373
GBPUSD 352
EURCAD 315
GBPCHF 229
AUDCHF 156
EURCHF 127
CADCHF 121
EURGBP 83
AUDSGD 73
GBPAUD 67
EURNZD 59
EURSGD 54
AUDNZD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 2.7K
EURAUD 1.2K
EURUSD 3.7K
GBPCAD 11
USDCAD 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD 2K
NZDUSD 1.9K
GBPUSD -1.7K
EURCAD -69
GBPCHF 1.3K
AUDCHF 992
EURCHF 471
CADCHF 942
EURGBP -2.2K
AUDSGD 14
GBPAUD 68
EURNZD 87
EURSGD 13
AUDNZD -124
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -18K
EURAUD -5.9K
EURUSD -5.6K
GBPCAD -12K
USDCAD 3.8K
AUDUSD 3.5K
AUDCAD 8K
NZDUSD 4.1K
GBPUSD -4.1K
EURCAD -13K
GBPCHF 5.8K
AUDCHF 6K
EURCHF 3.9K
CADCHF 3.8K
EURGBP -8.1K
AUDSGD -1.1K
GBPAUD -20
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
AUDNZD -4.6K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +537.05 USD
Worst Trade: -886 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +134.77 USD
Massima perdita consecutiva: -630.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Non ci sono recensioni
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 02:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
