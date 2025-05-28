SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 44%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 092
Kârla kapanan işlemler:
4 965 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 127 (29.99%)
En iyi işlem:
537.05 USD
En kötü işlem:
-886.43 USD
Brüt kâr:
62 462.80 USD (749 929 pips)
Brüt zarar:
-49 598.69 USD (780 111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (134.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
721.43 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
339
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
3 669 (51.73%)
Satış işlemleri:
3 423 (48.27%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
12.58 USD
Ortalama zarar:
-23.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-630.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 604.55 USD (2)
Aylık büyüme:
6.32%
Yıllık tahmin:
76.72%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 315.54 USD (14.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.47% (6 296.48 USD)
Varlığa göre:
39.11% (12 395.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 1374
EURAUD 1064
EURUSD 683
GBPCAD 520
USDCAD 488
AUDUSD 434
AUDCAD 416
NZDUSD 373
GBPUSD 352
EURCAD 315
GBPCHF 229
AUDCHF 156
EURCHF 127
CADCHF 121
EURGBP 83
AUDSGD 73
GBPAUD 67
EURNZD 59
EURSGD 54
AUDNZD 48
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 2.7K
EURAUD 1.2K
EURUSD 3.7K
GBPCAD 11
USDCAD 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD 2K
NZDUSD 1.9K
GBPUSD -1.7K
EURCAD -69
GBPCHF 1.3K
AUDCHF 992
EURCHF 471
CADCHF 942
EURGBP -2.2K
AUDSGD 14
GBPAUD 68
EURNZD 87
EURSGD 13
AUDNZD -124
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -18K
EURAUD -5.9K
EURUSD -5.6K
GBPCAD -12K
USDCAD 3.8K
AUDUSD 3.5K
AUDCAD 8K
NZDUSD 4.1K
GBPUSD -4.1K
EURCAD -13K
GBPCHF 5.8K
AUDCHF 6K
EURCHF 3.9K
CADCHF 3.8K
EURGBP -8.1K
AUDSGD -1.1K
GBPAUD -20
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
AUDNZD -4.6K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +537.05 USD
En kötü işlem: -886 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +134.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -630.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
2.13 × 56
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
İnceleme yok
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 02:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
