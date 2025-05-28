SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / TK Shot2
Kim Geunho

TK Shot2

Kim Geunho
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 52%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 748
Negociações com lucro:
8 211 (69.89%)
Negociações com perda:
3 537 (30.11%)
Melhor negociação:
537.05 USD
Pior negociação:
-886.43 USD
Lucro bruto:
88 265.83 USD (1 255 117 pips)
Perda bruta:
-71 556.46 USD (1 326 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (134.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
721.43 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
246
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
6 062 (51.60%)
Negociações curtas:
5 686 (48.40%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
1.42 USD
Lucro médio:
10.75 USD
Perda média:
-20.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-630.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 604.55 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.72%
Previsão anual:
-70.32%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 315.54 USD (14.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.47% (6 296.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.11% (12 395.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 2436
EURAUD 1446
EURUSD 1020
GBPCAD 785
USDCAD 718
AUDCAD 717
AUDUSD 664
GBPUSD 603
NZDUSD 545
EURJPY 468
EURCAD 418
AUDNZD 393
AUDCHF 283
CADCHF 254
EURCHF 230
GBPCHF 229
EURGBP 215
GBPAUD 82
AUDSGD 73
EURNZD 59
EURSGD 54
GBPSGD 45
USDSGD 8
XAUUSD 2
NZDCAD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 3.5K
EURAUD 952
EURUSD 4.7K
GBPCAD -572
USDCAD -1.2K
AUDCAD 2.4K
AUDUSD 2.1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 2.7K
EURJPY 476
EURCAD 97
AUDNZD 217
AUDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
EURCHF 617
GBPCHF 1.3K
EURGBP -1.6K
GBPAUD 87
AUDSGD 14
EURNZD 87
EURSGD 13
GBPSGD 106
USDSGD -1
XAUUSD -884
NZDCAD 32
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD -22K
EURAUD -19K
EURUSD 603
GBPCAD -33K
USDCAD -18K
AUDCAD 18K
AUDUSD 1K
GBPUSD -6.5K
NZDUSD 827
EURJPY 3.7K
EURCAD -10K
AUDNZD -4.5K
AUDCHF 5.2K
CADCHF 5.5K
EURCHF -2.1K
GBPCHF 5.8K
EURGBP -1.8K
GBPAUD 2.8K
AUDSGD -1.1K
EURNZD 3K
EURSGD 1.3K
GBPSGD -1.2K
USDSGD -310
XAUUSD -356
NZDCAD 179
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +537.05 USD
Pior negociação: -886 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +134.77 USD
Máxima perda consecutiva: -630.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
2025.12.17 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 02:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 01:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 18:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TK Shot2
52%
0
0
USD
26K
USD
31
95%
11 748
69%
100%
1.23
1.42
USD
39%
1:500
