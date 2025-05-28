- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 748
Negociações com lucro:
8 211 (69.89%)
Negociações com perda:
3 537 (30.11%)
Melhor negociação:
537.05 USD
Pior negociação:
-886.43 USD
Lucro bruto:
88 265.83 USD (1 255 117 pips)
Perda bruta:
-71 556.46 USD (1 326 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (134.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
721.43 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
246
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.65
Negociações longas:
6 062 (51.60%)
Negociações curtas:
5 686 (48.40%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
1.42 USD
Lucro médio:
10.75 USD
Perda média:
-20.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-630.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 604.55 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.72%
Previsão anual:
-70.32%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 315.54 USD (14.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.47% (6 296.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.11% (12 395.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|2436
|EURAUD
|1446
|EURUSD
|1020
|GBPCAD
|785
|USDCAD
|718
|AUDCAD
|717
|AUDUSD
|664
|GBPUSD
|603
|NZDUSD
|545
|EURJPY
|468
|EURCAD
|418
|AUDNZD
|393
|AUDCHF
|283
|CADCHF
|254
|EURCHF
|230
|GBPCHF
|229
|EURGBP
|215
|GBPAUD
|82
|AUDSGD
|73
|EURNZD
|59
|EURSGD
|54
|GBPSGD
|45
|USDSGD
|8
|XAUUSD
|2
|NZDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|3.5K
|EURAUD
|952
|EURUSD
|4.7K
|GBPCAD
|-572
|USDCAD
|-1.2K
|AUDCAD
|2.4K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|2.7K
|EURJPY
|476
|EURCAD
|97
|AUDNZD
|217
|AUDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|EURCHF
|617
|GBPCHF
|1.3K
|EURGBP
|-1.6K
|GBPAUD
|87
|AUDSGD
|14
|EURNZD
|87
|EURSGD
|13
|GBPSGD
|106
|USDSGD
|-1
|XAUUSD
|-884
|NZDCAD
|32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|-22K
|EURAUD
|-19K
|EURUSD
|603
|GBPCAD
|-33K
|USDCAD
|-18K
|AUDCAD
|18K
|AUDUSD
|1K
|GBPUSD
|-6.5K
|NZDUSD
|827
|EURJPY
|3.7K
|EURCAD
|-10K
|AUDNZD
|-4.5K
|AUDCHF
|5.2K
|CADCHF
|5.5K
|EURCHF
|-2.1K
|GBPCHF
|5.8K
|EURGBP
|-1.8K
|GBPAUD
|2.8K
|AUDSGD
|-1.1K
|EURNZD
|3K
|EURSGD
|1.3K
|GBPSGD
|-1.2K
|USDSGD
|-310
|XAUUSD
|-356
|NZDCAD
|179
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +537.05 USD
Pior negociação: -886 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +134.77 USD
Máxima perda consecutiva: -630.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|2.34 × 68
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
Bybit-Live
|4.25 × 20
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Minimum balance is $2,000 and leverage is 500:1. Backed by over 5 years of verified EA optimization.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
79 USD por mês
52%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
31
95%
11 748
69%
100%
1.23
1.42
USD
USD
39%
1:500